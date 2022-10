Polícia Civil registra 37 ocorrências de irregularidades eleitorais no domingo (2) de votação

Trinta e sete ocorrências foram registradas pela Polícia Civil no interior do estado, até às 13h, deste domingo (2), durante “Operação Eleições 2022", que é coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), dentre elas estão: descarte de material de propaganda (santinho) de candidato em via pública, compra de votos, transporte irregular de eleitores, promoção de comício após horário autorizado, nos municípios de Senador José Porfirio, Ponta de Pedras, Oriximiná, Capitão Poço, Bragança, Parauapebas, Tucuruí, Vigia, Ourilândia do Norte e Uruará, Castanhal, Bannach, Tomé-Açu; além de uma apreensão de R$29.850,00 em espécie e material de campanha, em Santa Maria do Pará.

A Polícia Federal registrou, até o momento, quatro ocorrências envolvendo compra de votos e descarte de material de propaganda eleitoral nos municípios de Belém, Ananindeua, Santarém e Altamira. Todos os envolvidos foram conduzidos às unidades policiais, onde foram registrados os Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO), e após os procedimentos serem concretizados, as pessoas foram liberadas. As ações tiveram início às 7h deste domingo (02), na Região Metropolitana de Belém e interior do estado. Toda a operação está sendo monitorada pelos Centros Integrados de Comando e Controle Estadual e Regionais, instalados em Belém e em 13 municípios do interior do estado.

Lei Seca

Uma portaria foi publicada na última quarta-feira, 28, estabelecendo as fiscalizações da Lei Seca em todo o estado durante as eleições de 2022. A medida proíbe, em todo o território estadual, a venda e o fornecimento, ainda que gratuito, de bebidas alcoólicas por bares, restaurantes, lanchonetes, trailers, quiosques, boates e outros estabelecimentos comerciais e similares, bem como por vendedores ambulantes, no período compreendido entre 00h e 18h no dia 2. Até o momento, foram fiscalizados 39 estabelecimentos, sem aplicação de procedimentos administrativos.