Santarém: urnas apresentam problemas e atrasam votação na escola Delfina de Jesus

A votação na Escola Municipal Delfina de Jesus, em Santarém, oeste do Pará, apresentou alguns transtornos ao longo do dia; a movimentação segue intensa no local. Isto porque desde o início da manhã algumas urnas eletrônicas apresentam problemas. O ocorrido deixou muitas pessoas impacientes com a demora para votar.

A eleitora Edivana Mayela foi uma das pessoas que esperou horas para conseguir exercer o direito democrático. “Estou na escola Delfina desde às 11h e só consegui votar às 14h. Nesse período fiquei andando atrás dos mesários para que eles me dessem uma explicação. Eles falavam que a culpa era das urnas que não estavam passando a biometria. Eu acho um desrespeito com o eleitor porque a gente sai de casa para votar por querer uma melhora para o país e passa por essa situação”, lamentou.

Sobre a situação na Escola Delfina de Jesus, secretário de Tecnologia da Informação do TRE do Pará, Alessandro Cruz, informou que a equipe já está atuando na resolução dos problemas.

“Estamos fazendo uma atuação técnica in loco com com técnico especializado, de forma que boa parte da dos problemas identificados estão sendo resolvidos com orientação junto aos mesários, principalmente, na hora de identificação do eleitor junto a sessão eleitoral na urna eletrônico", enfatizou.