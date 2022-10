Santarém começa votação com grande procura de eleitores, filas e panes em urnas

No município de Santarém, oeste do Pará, os eleitores acordaram cedo para exercer o direito ao voto nas eleições gerais deste domingo (2). No colégio Rio Tapajós, o ponto de maior concentração de votos do município, cerca de 400 pessoas já estavam no local antes da abertura da votação.

Fernando Lima Sousa foi uma das pessoas que acordou cedo para votar. Ele conta que entre a fila e o voto, foram cerca de 20 minutos no Colégio Rio Tapajós. “A pressa é porque moro longe da zona urbana e hoje é ruim de ônibus. As eleições sempre são boas para a gente votar numa pessoa direita e ver se muda o Brasil para melhor. Foi rapidinho que votei”.

Fernando Lima foi às urnas com a filha (Ândria Almeida)

Até o momento não houve problemas com as urnas eletrônicas no local. Ao todo, o colégio possui 18 urnas eletrônicas e também uma sala que funciona como ponto de transmissão de votos. Para a segurança dos eleitores, a Polícia Militar está atuando no local até o fim da votação.

Urna teve pane em teclado



A exemplo dos municípios da Grande Belém, algumas ruas de Santarém amanheceram tomadas de santinhos. A prática é crime eleitoral e o Ministério Público Eleitoral já declarou, na manhã de hoje, que haverá punição.

A movimentação também foi grande esta manhã na Escola Municipal Deputado Ubaldo Corrêa Ubaldo Corrêa. Lá, algumas urnas eletrônicas apresentaram problemas no início da votação. De acordo com os eleitores, demorou cerca de 1h30 para solucionar o problema das urnas, o que gerou insatisfação e filas enormes.



Uma delas apresentou problemas em uma tecla. O TRE já resolveu o problema e não houve necessidade de substituição.