Eleições 2022: Candidato Lula (PT) vota no ABC Paulista e beija comprovante

O ex-presidente e candidato à Presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), já votou. Disputando a eleição pela sexta vez, o petista chegou às 8h13 deste domingo (2) na escola estadual João Firmino, no bairro Assunção, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Nas outras cinco vezes em que entrou na disputa, saiu vitorioso em duas.

Ele é o primeiro candidato de uma federação partidária, modalidade de aliança criada em 2021 que se caracteriza pela união de dois ou mais partidos que deverão atuar como se fossem um só por pelo menos quatro anos. O petista concorre pela federação Brasil da Esperança, formada por PT, PC do B e PV.

(Reprodução / TV Globo)

Após registrar o voto e antes de deixar a sala, Lula beijou o comprovante de votação.