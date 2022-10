Eleições 2022: Eleitorado aumentou 11% no Pará

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Pará abriu por volta das 8h a sessão ordinária que acompanhará o primeiro turno das eleições no Estado neste domingo (2). A desembargadora que preside a corte, Luzia Nadja Guimarães, iniciou a plenária lembrando que o eleitorado paraenses aumentou 11% desde a última eleição geral, em 2018.

Ela também celebrou as parcerias realizadas ao longo dos últimos meses para garantir um pleito com ampla participação dos cidadãos do estado. "O estado do Pará possui uma população dispersa geograficamente nas seis mesorregiões e, para garantir a cidadania e o direito ao voto de todos, contamos com mais de dois mil veículos terrestres, 506 fluviais e 11 aéreos", afirmou.

Guimarães destacou também a auditoria de verificação do funcionamento das urnas por meio de votação paralela, que ocorre em Belém e em Marabá e pode ser acompanhada ao vivo pela internet.