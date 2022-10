Embaixada do Brasil na Nova Zelândia é a primeira a concluir votação; veja o resultado

Com 16 horas à frente do fuso horário brasileiro, a embaixada do Brasil na Nova Zelândia já concluiu a votação dos cidadãos brasileiros que vivem no País. As urnas foram instaladas na capital Wellington e 686 eleitores estavam aptos a votar, segundo o Ministério das Relações Exteriores (MRE).

• Eleições 2022 AO VIVO: veja bastidores, agenda dos candidatos e todos os detalhes da votação no Pará

VEJA MAIS

Conforme os boletins de urnas anexados pela embaixada, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi o mais votado entre os eleitores do país.

Veja o resultado na Nova Zelândia

Lula = 329 votos

Bolsonaro = 71 votos

Ciro Gomes = 23 votos

Felipe D’ávila = 14 votos

Simone Tebet = 8 votos

Padre Kelmon = 3 votos

Léo Péricles: 2 votos

Sofia Manzano: 1 voto

Fique ligado!