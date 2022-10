Custo de R$ 54 milhões e mais de 6 milhões de eleitores; veja os números das eleições no Pará

Mais de seis milhões de pessoas no Pará devem ir às ruas neste domingo (2) para escolher seus representantes políticos nas eleições de 2022, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA)​. No total, serão mais de 5,3 mil locais de votação em todo o Estado e 333 apenas em Belém - no território paraense serão usadas mais de 23,8 mil urnas, sendo 3,6 mil de contingência, ou seja, aquelas que estão prontas para substituir as que apresentarem defeitos durante o pleito.

• Eleições 2022 AO VIVO: veja bastidores, agenda dos candidatos e todos os detalhes da votação no Pará

A eleição vai envolver cerca de 90 mil pessoas, entre juízes, promotores, servidores, terceirizados, técnicos e mesários, e o orçamento do Pará é um dos maiores do país em razão das características logísticas, conforme divulgou o TRE-PA à reportagem, chegando a cerca de R$ 54 milhões em custos realizados diretamente pelo órgão.

Sendo a primeira eleição geral desde que a pandemia da covid-19 surgiu, a principal novidade este ano é a retomada da biometria - com o auge do vírus em 2020, não foi possível utilizar a ferramenta nas eleições municipais daquele ano, para evitar contaminações. Presidente do TRE-PA, a desembargadora Luzia Nadja Guimarães diz que esse retorno é uma "grande novidade", já que muitos municípios ainda não haviam realizado a coleta de biometria em 2018, portanto, 90 cidades do Pará vão realizar a votação com biometria pela primeira vez. "Aqueles onde não tínhamos coletado a biometria, porque nós tivemos que suspender em razão da pandemia, e ainda não tiverem essa coleta poderão votar da forma como votaram nas eleições municipais", adianta.

Estímulo

O número total de eleitores cresceu no Pará desde as últimas eleições gerais - pleito que elege presidente, governador, senador e deputados estaduais e federais -, passando de 5,5 milhões para 6 milhões. A presidente afirma que esse crescimento tem uma motivação: não só o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas também o Tribunal Regional Eleitoral, realizou muitos itinerantes, buscando eleitores e explicando a importância do voto. "Nós fomos ao encontro do eleitorado e isso, com certeza, foi uma das motivações para o aumento desse número. E que bom, né? Temos que festejar o fato de mais paraenses estarem participando nesta eleição geral", comenta.

Das seis milhões de pessoas aptas a votar, 50,4% são mulheres e 49,6%, homens. Por faixa etária, votam no Pará este ano 122,7 mil adolescentes de 16 a 17 anos; 357,9 mil jovens de 18 a 20 anos; 590,9 mil de 21 a 24 anos; 1,3 milhão de pessoas entre 25 e 34 anos; 1,2 milhão de 35 a 44; 1,3 milhão de 45 a 59; 541,3 mil idosos de 60 a 69 anos; 287,8 mil de 70 a 79 anos; e 166,5 mil idosos com idade superior a 79. Se comparados aos de 2018, os dados deste ano mostram uma alta no percentual de eleitores com voto facultativo, ou seja, os adolescentes até 17 anos e os idosos com 70 ou mais. Respectivamente, o índice passou de 1,5% para 2% e de 6,2% para 7,4%.

Segundo a presidente do TRE-PA, também houve um estímulo aos jovens para que eles participassem do processo eleitoral. "Nós iniciamos uma campanha, o 'Te Liga Jovem', em que levávamos à juventude o objetivo do voto e a importância de escolhermos representantes. Acredito que isso tenha motivado a juventude a participar mais, além de outras figuras públicas terem incentivado essa participação. E quanto aos idosos, eles também acreditam que, de um tempo para cá, estão mais empoderados do seu poder e dos seus direitos. E isso tem a ver com voto, tem a ver com respeito e tem a ver com escolhas", pontua a desembargadora Luzia Nadja.

​Desinformação​

Desde as eleições gerais de 2018, o Brasil teve uma crescente problemática envolvendo notícias falsas - as chamadas "fake news". Na opinião da presidente do TRE-PA, isso aconteceu porque também houve a aceleração da distribuição de informação por meio da internet. Pelo lado positivo, Luiza Nadja acha que haverá maior participação no pleito deste ano também por isso, mas o lado negativo é a própria desinformação. "A partir do momento em que as pessoas recebem informações com aceleração, celeridade e uma rapidez intensa e não checam essa informação, é muito ruim até para a democracia", alerta. Por isso a desembargadora acha importante que a sociedade faça sempre a checagem das informações que lhe são encaminhadas.

Neste ano, o TSE criou um robô para tirar dúvidas em um aplicativo de mensagens instantâneas, combatendo as fake news. Pelo TRE-PA, são quatro integrantes participando da rede nacional do Tribunal Superior no combate às informações falsas. Além disso, a desembargadora ressalta que o Disque Eleitor (148) estará funcionando até o dia das eleições, entre 8h e 19h, para obter informações sobre situação eleitoral, multas eleitorais, convocação de mesários, local de votação e documentos necessários para votar e justificar. O atendimento é voltado para todo o Pará, e a ligação tem o preço de uma chamada local, não sendo possível utilizar bônus da operadora. Já o Disque Denúncia pode ser acessado pelo telefone 0800 346 8460. "As pessoas que se sentirem incomodadas com algum fato podem denunciar, e a desinformação é algo que incomoda, para que nós possamos adotar medidas", declara Luiza Nadja.

A previsão de encerramento da apuração e consolidação dos dados sobre as eleições é às 23h59 no Pará, segundo o TRE local. Isso porque a apuração no Estado "envolve uma quantidade de recursos muito grande. Estamos falando de 5.371 locais de votação e mais de 19 mil sessões distribuídas por todas as mesorregiões do Estado. Trazer esses resultados ou transmiti-los a tempo é sempre um grande desafio", informa o órgão. Mas a desembargadora e presidente do Tribunal adianta que, a partir das 18h, já será possível ter uma ideia do percentual de cada candidata e candidato e um espelho do resultado. O órgão vai reunir os dados em sua sede, que serão consolidados pelo TSE.

Panorama das eleições no Pará

Eleitores: ​6.082.311

Sexo

Mulheres: ​3.066.174

Homens: ​3.015.851

Não informado: ​286

​Faixa ​e​tária

​D​e 16 a 17 anos​: 122.781

​D​e 18 e 20 anos​: ​357.998

​D​e 21 a 24 anos​: ​580.990​

D​e 25 a 34 anos​:​ 1.396.383

​D​e 35 a 44 anos​: ​1.296.8330

​D​e 45 a 59​ anos: ​1.330.274

​D​e 60 a 69​ anos: 541.317

​D​e 70 a 79 ​anos: 287.800

​M​ais de 79 anos​:​166.555

I​nformações extras

Locais de votação no Pará: 5.371

​Locais de votação em ​Belém: 333

​Urnas utilizadas: 23.873

​Urnas de contingência: ​3.611

​Número de trabalhadores: 90 mil​

Orçamento: cerca de R$ 54 milhões

Horário do resultado: parcial a partir de 18h e consolidado até 23h59

​Fonte: TRE-PA