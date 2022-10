Ministério da Justiça anota 939 crimes eleitorais e 307 prisões; 3.222 urnas foram substituídas

O Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou boletim da Operação de Segurança das Eleições de 2022, com informações atualizadas até 16h22 deste domingo (2), apontando 939 crimes eleitorais na votação, sendo que 233 ocorrências de boca de urna, 149 de compra de voto ou corrupção eleitoral e 33 tentativas de violar ou tentar violar o direito do voto. Com informações da Agência Estado.

Justiça Eleitoral informou que 3.222 urnas precisaram ser substituídas em todo o país. O número representa 0,60% do total das urnas utilizadas.

Além disso, houve 40 casos de transporte irregular de eleitores, 10 crimes comuns nos locais de votação e 64 crimes contra candidatos. Considerando todos os crimes eleitorais, o Estado com o maior número de registros é Minas Gerais (97), seguido de Goiás e Paraná, ambos com 91 casos, e Acre (72).

O Ministério da Justiça informou também que, até as 16h22, foram registradas 307 prisões no contexto das eleições gerais deste domingo, o maior contingente em Roraima (38). O volume de dinheiro apreendido foi de R$ 1,969 milhão. Além disso, houve 92 incidentes de segurança pública e defesa civil e foram apreendidas 11 armas.

A pasta ainda disse que houve 20 ocorrências de falta de energia, que aconteceram em sete Unidades da Federação (Minas Gerais, Piauí, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo e Maranhão).