Segup registra 65 ocorrências de irregularidades eleitorais no domingo (2) de votação

Sessenta e cinco ocorrências foram registradas, até as 17h, deste domingo (2), durante “Operação Eleições 2022", que é coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), informou o coronel Alexandre Mascarenhas, secretário adjunto de operações da pasta, durante coletiva de imprensa realizada na tarde de hoje. Quanto à desobediência à portaria que estabelece a Lei Seca do Estado, apenas um caso foi registrado, em Tucuruí, no sudeste paraense.

“O dia de eleição que está transcorrendo e quase terminando foi dentro do esperado. Nós temos aqui no Pará cerca de 6 milhões de eleitores, tivemos 65 ocorrências, esse é um número que tá dentro do esperado, o ideal é que não tivéssemos nenhum, mas tá dentro do esperado sim”, disse o coronel Alexandre Mascarenhas. Sobre o caso da infração da Lei Seca, ele contou que o caso foi registrado, durante a tarde, depósito de bebidas.

Mascarenhas também sobre a fiscalização realizada na Grande Belém: “Quando entrou em vigor a portaria do delegado-geral, o sistema de segurança já passou a fazer ronda, que foi às 00h de hoje, em bares, casas de shows e locais de entretenimento para saber se a legislação estava sendo obedecida".

Entre as infrações detectadas estão o descarte de material de propaganda (santinho) de candidato em via pública, compra de votos, transporte irregular de eleitores e promoção de comício após horário autorizado. De acordo com o secretário adjunto de operações da Segup, duas pessoas filmaram seus votos com as câmeras de aparelhos celulares, ferindo a violação do sigilo de voto. Eles foram conduzidos para a delegacia, onde foi registrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

A maior parte dessas irregularidades foi detectada nos municípios de Senador José Porfírio, Ponta de Pedras, Oriximiná, Capitão Poço, Bragança, Parauapebas, Tucuruí, Vigia, Ourilândia do Norte e Uruará, Castanhal, Bannach, Tomé-Açu; além de uma apreensão de R$29.850,00 em espécie e material de campanha, em Santa Maria do Pará. A Polícia Federal registrou, até o momento, quatro ocorrências envolvendo compra de votos e descarte de material de propaganda eleitoral nos municípios de Belém, Ananindeua, Santarém e Altamira.

Todos os envolvidos foram conduzidos às unidades policiais, onde foram registrados os Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO), e após os procedimentos serem concretizados, as pessoas foram liberadas. As ações tiveram início às 7h deste domingo (2), na Região Metropolitana de Belém e interior do estado. Toda a operação foi monitorada pelos Centros Integrados de Comando e Controle Estadual e Regionais, instalados em Belém e em 13 municípios do interior do estado.

Lei Seca

Uma portaria foi publicada na última quarta-feira (28), estabelecendo as fiscalizações da Lei Seca em todo o estado durante as eleições de 2022. A medida proibiu, em todo o território estadual, a venda e o fornecimento, ainda que gratuito, de bebidas alcoólicas por bares, restaurantes, lanchonetes, trailers, quiosques, boates e outros estabelecimentos comerciais e similares, bem como por vendedores ambulantes, no período compreendido entre 00h e 18h no dia 2.

