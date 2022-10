Barcarena: por falta de fone de ouvido, deficiente visual demora duas horas para votar

Denúncia em Barcarena de deficiente visual que demorou cerca de duas horas para conseguir exercer o direito ao voto, por falta de acessibilidade das urnas que não possuem os fones de ouvido.

Segundo a Justiça Eleitoral “todas as urnas eletrônicas são preparadas para atender pessoas com deficiência visual. Além do sistema braile e da identificação da tecla número cinco nos teclados, os tribunais eleitorais disponibilizam fones de ouvido nas seções com acessibilidade e naquelas onde houver solicitação específica, para que o eleitor cego ou com deficiência visual receba sinais sonoros com indicação do número escolhido e retorno do nome do candidato em voz sintetizada”.

A Fiscal Eleitoral da Escola Marcos Martins afirmou que o dispositivo foi viabilizado cerca de duas horas por uma pessoa comum que estava na fila.