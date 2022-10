Veja como foi a votação de Simone Tebet, candidata à Presidência

A senadora Simone Tebet (MDB), candidata à presidência da República, votou na manhã deste domingo (2), por volta das 9h, em Campo Grande (MS). Ela chegou acompanhada da mãe e da equipe de campanha.

Durante entrevista, a candidata falou sobre o seu crescimento nas pesquisas de intenção de votos nesta reta final de campanha. Em algumas pesquisas, Simone aparece em terceiro lugar, na frente de Ciro Gomes (PDT).

“Nossa caminhada foi acertada. Nós somos a única candidatura do centro verdadeiramente democrático, do equilíbrio, da moderação, da sensatez, do país com tantos e gigantes problemas e que ninguém estava querendo falar sobre soluções. Nós fizemos o oposto. De todos os quatros, nós somos a única candidatura que teve equilíbrio, moderação, maturidade para entender que o eleitor queria saber e quer saber quais são as verdadeiras propostas que a gente tem”, declarou Simone.