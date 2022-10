Homem quebra urna eletrônica a pauladas em Goiânia; veja o vídeo

Um homem foi detido após quebrar a pauladas uma urna eletrônica na cidade de Goiânia, capital de Goiás. O caso aconteceu no Colégio Master, no Setor Vila Boa. As informações são do Portal Metrópoles.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o momento em que o homem quebra o equipamento, que precisou ser substituído.

Acionada, a Polícia Militar (PM) encaminhou o suspeito para a sede da Polícia Federal. A corporação informou que o indivíduo “aparentemente com problemas psicológicos danificou uma urna com um pedaço de pau”.