Marido de candidata ao governo de Pernambuco será sepultado na tarde deste domingo

O velório do empresário Fernando Lucena, marido da candidata ao governo de Pernambuco Raquel Lyra (PSDB), está marcado para a tarde deste domingo (2), no Cemitério Parque dos Arcos, em Caruaru. O sepultamento está previsto para as 17h30 do mesmo dia.

Ele morreu nas primeiras horas deste domingo, após um "mal súbito", de acordo com o Portal UOL, citando informações da família. Os dois estavam juntos há 29 anos e tiveram dois filhos.

O G1 de Caruaru e Região informou que ao saber da morte do filho, o pai de Fernando Lucena se sentiu mal e precisou de atendimento médico. Ele já está em casa.

Raquel decidiu não votar - a votação da candidata estava marcada para às 8h45 no colégio Diocesano, em Caruaru.

Ex-prefeita de Caruaru, Raquel renunciou em março deste ano ao governo municipal para concorrer ao Executivo Estadual. Ela apareceu em segundo lugar na pesquisa divulgada pelo Ipec neste sábado (1º), atrás de Marília Arraes (Solidariedade), com chantes de disputar o segundo turno.

Os candidatos na disputa ao Governo de Pernambuco manifestaram solidariedade.