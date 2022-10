Marido de candidata ao Governo de Pernambuco morre de infarto no dia das eleições

Morreu nas primeiras horas deste domingo (2) o empresário Fernando Lucena, de apenas 44 anos, marido da candidata ao governo de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB). Ele teve um infarto fulminante. Segundo as primeiras informações divulgadas, Fernando chegou a ser socorrido pelo Samu após passar mal, mas não resistiu. As informações são do portal JC.

No prédio onde reside Raquel Lyra, em Caruaru, a movimentação é intensa, com a chegada de pessoas para prestar conforto e ajuda a candidata.

Raquel aparece em segundo lugar nas pesquisas do IPEC de intenções de voto divulgadas pela Globo, em Pernambuco, com 17% dos votos válidos, atrás de Marília Arraes (Solidariedade), com 38%.