MPF vai multar e obrigar candidatos a limpar santinhos na rua

Na manhã deste domingo (2), o procurador eleitoral José Augusto Torres Potiguar, do Ministério Público Federal, afirmou que os promotores eleitorais estão nas ruas de Belém e de diversas cidades do Pará com o objetivo de aferir eventuais crimes eleitorais, entre eles, o derrame de santinhos nas ruas.

A distribuição de material publicitário de campanha está vedada desde às 22h do sábado (1), mas o que mais se viu nas ruas da capital paraense nesta manhã (2) foram santinhos poluindo as ruas, principalmente, próximo aos locais de votação. A prática, conhecida como 'voo da madrugada', consiste em carregar carros com material de campanhas e jogá-los no chão perto de seções eleitorais, com o objetivo de captar, de última hora, eleitores que ainda não decidiram em quem votar.

"Nós já entramos, 15 dias atrás, com uma ação no Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Obtivemos uma liminar para que os partidos não tivessem essa atitude, pois estariam sujeitos a uma representação nossa para já aplicar multa e o obrigar o candidato e partido a limpar o local e até representar crime ambiental, se for o caso. Os promotores podem encaminhar as provas e, já amanhã, solicitaremos ao TRE a multa. A ordem já foi dada e não temos mais que pedir a condenação e sim a aplicação da multa direto", afirma o procurador.