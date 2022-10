Moradores chegam cedo para votar na Ilha do Combu em Belém; veja o vídeo

Vários eleitores chegaram cedo para votar na região das ilhas de Belém. No Combu, um pouco depois das 7h, muitas pessoas já aguardavam o início da votação na Unidade Pedagógica da ilha, que é o local com o maior número de eleitores (468 no total) dessa região.

A primeira a votar na Unidade Pedagógica do Combu, pontualmente às 8 horas, foi Elizabete Gouveia Mendes, de 63 anos, doméstica, que estava na fila de prioridade, por causa da idade. Ela mora na ilha e foi de lancha até o local de votação. Levou 3 minutos e pagou R$ 5 pelo transporte. "Espero que melhore bastante. Em tudo, principalmente na saúde", disse ela, que é mais conhecida como Bete e chegou para votar às 6h20.

(Márcio Nagano / O Liberal)

João Barbosa Maia, de 59 anos, e o filho dele, Genivaldo Junior dos Santos, 39, são lavradores. Trabalham com açaí. Chegaram para votar 6 horas. Eram os primeiros na fila de votação - a fila que não é de prioridades.

"Vim de lanchinha. Dez minutos até aqui", disse João, que mora na ilha do Combu e espera que os eleitos melhorem a vida da população com empregos e investindo na educação.

(Márcio Nagano / O Liberal)

Genivaldo também quer que a educação seja uma prioridade nas políticas públicas. "E botar hospital pra nós", afirmou.