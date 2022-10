Ananindeua: maior seção eleitoral do Pará tem fila, sol e discussões

Mais de duas horas a espera para votar. Esse foi o tempo que Madson Silva aguardou na fila da Escola Estadual Luiz Nunes, em Ananindeua, na manhã deste domingo (2). A instituição de ensino, localizada na Cidade Nova 4, é a maior seção eleitoral do estado do Pará, com mais de 13 mil eleitores registrados.

O morador da Cidade Nova foi o primeiro eleitor a chegar ao local de votação. Acordou antes das 5h e chegou a escola por volta das 5h45. Foi caminhando, vendo o dia nascer e os santinhos de candidatos cobrir as ruas. Madson, que tem 42 anos e sempre morou em Ananindeua, vota na escola onde estudou durante boa parte da vida escolar.

"Priorizei vim mais cedo devido a meus afazeres. Não contava de ser o primeiro logo na escola que mais tem eleitores no Pará. Quando cheguei não tinha ninguém, mas logo depois foi aparecendo tudo de uma vez, a fila está grande", diz Madson.

Frente da escola Luiz Nunes. Boca de urna e muita sujeira registradas durante todo o dia (Filipe Bispo/O Liberal)

FILA

Ás 7h30 a fila de pessoas a espera da abertura dos portões da escola ultrapassava 200 metros, segundo estimativa da Polícia Militar no local. Nas instalações da escola foram disponibilizadas 33 sessões eleitorais para atender aos mais de 13 mil eleitores que compareceram ao longo do dia.

Ananindeua é o segundo maior colégio eleitoral do Pará, com mais de 300 mil pessoas estão aptas a votar, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral. Para atender ao fluxo intenso de eleitores, 4.103 pessoas foram cadastradas como mesários. O contingente, de acordo com o TRE, foi dividido proporcionalmente a demanda de cada ponto de votação.

Os votos seguiram a seguinte ordem: deputado federal, seguido por deputado estadual, senador, governador e presidente. No caso do segundo turno, o primeiro voto é para governador e o segundo para presidente da República.

A votação na escola Luiz Nunes ocorreu de forma rápida e pacífica durante todo o dia. No entanto, algumas discussões entre eleitores foram registradas ao longo do dia, assim como pontos de boca de urna nas proximidades.