Eleições 2022: ‘Acredito que teremos o resultado final às 20 horas’, diz presidente do TRE do Pará

A presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE), desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, participou de uma coletiva no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na Almirante Barroso, com órgãos de segurança do Pará. Na ocasião, ela falou sobre a expectativa da corte eleitoral envolvendo o resultado das eleições no Estado.

“Acredito que teremos o resultado final às 20 horas, considerando que neste pleito retornamos com a nossa biometria e os que não estão biometrizados, alguns eleitores e eleitoras que não foi possível a coleta de biometria em razão da pandemia, realizarão o direito de votos como exerceram nas eleições municipais. Todos irão votar”, declarou Nadja.

“O que é importante é sair de casa com a certeza e com seus candidatos registrados, afinal, são muitos números. Então, é importante registrar os números e ir com a cabine com a certeza de quem você quer que lhe represente”, completou a desembargadora.