Candidato Mário Couto vota em escola no bairro Mangueirão em Belém

O candidato ao Senado pelo PL, Mário Couto votou durante a manhã na Escola Municipal de Ensino Fundamental Prof. Walter Leite Caminha, no Conjunto Catalina, bairro Mangueirão, em Belém. Ele, que já foi senador, tenta conquistar novamente o cargo nessas eleições e tem o apoio do presidente da República, Jair Bolsonaro, candidato à reeleição.

"Eu estou muito confiante na vitória das candidaturas do nosso partido, o partido do presidente Bolsonaro, e quero agradecer imensamente a todas as manifestações de apoio que recebi na campanha, em especial nos últimos dias, e vou honrar cada voto recebido", declarou Couto.