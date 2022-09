‘Meu primeiro pronunciamento vai ser em cima do Alexandre de Moraes’, diz Mário Couto

Candidato ao Senado pelo PL, Mário Couto afirma que, se eleito, vai cobrar respeito entre os poderes. “Temos que colocar senadores corajosos, senadores que tenham garra, raça, vontade de ver o Brasil melhor”, disse, ao comentar sobre o tema. “O que não se pode é ver o Supremo 'perseguindo' o presidente da república”, completou o candidato, em entrevista ao Grupo Liberal, no início da tarde desta terça-feira.

Ele afirma que seu primeiro discurso na tribuna do Senado vai sobre esse tema. “Tem que haver o respeito entre os poderes, para que os poderes possam trabalhar de forma independente, senão acaba prejudicando, acaba interferindo, acaba complicando, acaba amarrando as mãos do presidente para trabalhar pela nossa pátria”, disse.

VEJA MAIS

“Meu primeiro pronunciamento vai ser em cima do Alexandre de Moraes. Pode o povo do Pará esperar, pode o povo do Brasil esperar, que eu não tenho medo. Eu não respondi e não vou responder na minha vida a nenhum processo”, acrescentou. “Vou chegar no Senado, vou lutar para que os poderes se respeitem, sem medo”, concluiu.

[[(standard.Article) Mário Couto sobre possível vitória de Lula: 'Se tiver que me ajoelhar para o presidente, me ajoelho']]

Reveja a entrevista na íntegra