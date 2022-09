Mário Couto (PL) diz que foi o senador que 'mais combateu corrupção no Brasil'

Em entrevista ao Grupo Liberal, no início da tarde desta terça-feira (27), o candidato Mário Couto (PL) afirmou que pretende retornar ao Senado Federal porque foi o senador que mais combateu a corrupção “na história do Brasil”. Segundo ele, foram 1.380 pronunciamentos sobre o tema. “O meu objetivo era tentar melhorar o índice de corrupção no Brasil e graças a Deus nós conseguimos”, declarou.

“Fizemos CPIs [Comissões Parlamentares de Inquérito], denunciamos, derrubamos ministros e acho que nós colaboramos muito para a família brasileira. A corrupção é um mal, é um câncer, ela destrói a família, tira a educação da família, tira o lazer, a segurança”, completou.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Mário Couto sobre possível vitória de Lula: 'Se tiver que me ajoelhar para o presidente, me ajoelho']]

O candidato afirma que, quando estava no Senado, o Brasil enfrentava vários escândalo de corrupção. “Fui um combatente, fui guerreiro, fui ameaçado. Lógico, hoje o país melhorou muito o seu índice de corrupção. No governo Lula nós tivemos mais de 120 escândalos de corrupção graves. No governo Dilma, 140 casos de corrupção grave e no governo Bolsonaro nenhum caso de corrupção grave. Veja como melhorou muito, como a família começa ter um pouco mais de saúde, um pouco mais de educação, um pouco mais de segurança”, argumentou Couto.

“O Brasil melhorou, o Brasil tá crescendo, tá tomando um novo rumo”, acrescentou o candidato. O político do PL afirmou também que quer voltar para trabalhar pelo Pará e que o Estado precisa de um senador da República aliado do presidente. “Não tenho dúvida que o presidente vai ganhar a eleição”, disse.

Reveja a entrevista na íntegra