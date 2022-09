Em entrevista ao Grupo Liberal, Mário Couto diz que STF cria 'ditadura jurídica' no país

O candidato ao Senado Mário Couto (PL) criticou a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF) durante entrevista exclusiva concedida ao Grupo Liberal na tarde desta terça-feira (27). Para ele, o Brasil vive uma "ditadura jurídica". O ex-senador disse isso ao ser perguntado sobre projetos de infraestrutura no Pará que estão parados em análise do Judiciário.

"O que vejo hoje é que muitos projetos param por interferência de alguns órgãos federais. O Pará já perdeu muito com isso. O Supremo [Tribunal Federal] se coloca em uma posição muito autoritária. Na minha época o Supremo cuidava da fiscalização das leis; o Legislativo fazia leis e o Executivo executava. Hoje você vê o Supremo com uma aparência de raiva ao presidente Bolsonaro. Isso não pode existir. A gente não pode estar em uma ditadura jurídica no país. Tem que acabar", defende.

Segundo Mário Couto, ao "perseguir" o presidente da República, o STF acaba "amarrando as mãos" do mandatário.

