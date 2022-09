Para candidato Mário Couto, profissão de minerador precisa ser regularizada

O candidato ao Senado Mário Couto (PL) afirma que, se eleito, a regularização da profissão de minerador será uma das suas prioridades. “A mineração, eu acho que tem que ser regularizada. Olha os mototaxistas, eles andavam na rua e não tinham profissão. Ai o guarda de trânsito chamava e pagava propina. Eu fui para o Senado e regularizei a profissão de mototaxista. Eles vivem hoje tranquilos na vida”, declarou, durante entrevista ao Grupo Liberal, no início da tarde desta terça-feira (27).

“O minerador produz o ouro, mas ele tem que ter a profissão dele, a empresa dele, pagar o imposto direitinho. Porque não se faz isso no Brasil? Nós vamos fazer isso”, completou Mário.

Para ele, com essa medida, o setor da mineração no Brasil vai crescer e deixar mais recursos para o país. “Vamos pagar imposto do ouro que nós temos no Brasil, principalmente no estado do Pará, onde ainda temos muito ouro. Chegando no Senado, é uma das coisas que vou dar prioridade”, concluiu.

Reveja a entrevista na íntegra