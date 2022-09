Candidato ao Senado, Mário Couto defende retomada das obras do Pedral do Lourenço e Transamazônica

Uma das propostas do candidato ao Senado Mário Couto (PL) é retomar diversas obras de infraestrutura no Pará. Em entrevista ao Grupo Liberal na tarde desta terça-feira (27), ele defendeu o início das obras do Pedral do Lourenço e a continuação da Transamazônica, além da implantação de uma ferrovia de grãos no Estado.

VEJA MAIS

"Temos que retomar o Pedral do Lourenço, as eclusas que tanto o Pará quis estão prontas há mais de 10 anos, e cadê o Pedral? A Dilma [Rousseff] assinou a ordem, mas não fizeram até hoje. Temos que iniciar as obras do Pedral e terminar a Transamazônica; é a maior produtora de grãos do Pará, por que não está asfaltada? Conseguimos avançar muito, mas precisamos terminar", enfatizou.

[[(standard.Article) Mário Couto sobre possível vitória de Lula: 'Se tiver que me ajoelhar para o presidente, me ajoelho']]

O candidato também ressaltou a importância da implantação de uma ferrovia de grãos. "Essa é a minha luta, quero voltar ao Senado para melhorar a vida do povo paraense. Quero trabalhar pelo meu Estado, o Pará tem obras paralisadas e precisa de um senador alinhado ao presidente Jair Bolsonaro. Não tenho dúvidas de que ele vai ganhar e que serei o senador que vai defender as causas do presidente e que seremos bons amigos".

Reveja a entrevista na íntegra