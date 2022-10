Pará não registra, até o momento, caso de desobediência à Lei Seca

Nenhum caso de desobediência à portaria que estabelece a Lei Seca do Estado foi registrado, até o momento, segundo informou a Polícia Civil. A venda e o fornecimento de bebidas alcoólicas foram proibidas em todo Pará a partir da 00h deste domingo (2), até as 18h, em razão da realização do primeiro turno das eleições.

Matéria em atualização. Acompanhe para mais informações