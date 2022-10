Fechamentos dos portões na escola Padre Leandro, no Guamá deixa duas pessoas de fora

Por volta das 17h do horário Brasília, fecharam-se os portões de locais de votação para as Eleições 2022. Na Escola Municipal Padre Leandro, localizado no bairro do Guamá, em Belém, os funcionários do TRE, a ordem foi respeitada e somente quem estava na fila da secção eleitoral quando o horário final chegou, pode ter o voto garantindo.

Por conta da chuva, muitos eleitores ficaram presos dentro da instituição e a equipe do Grupo Liberal registrou apenas a presença de duas mulheres que tentaram encontrar na escola para votar, mas não conseguiram por ter chegado ao local de votação minutos após o fechamento. Após receber o “não” do porteiro, desistiram e foram embora. Por conta da longa fila dentro do Padre Leandro Leandro, pode ser que a votação dure até as 19h deste domingo (2).

Reclamações sobre senhas

Nazaré Souza estava na fila para voltar desde as 16h, e somente às 17h24 estava chegando na seção para conseguir votar. A orientação do TRE é que, após o fechamento dos portões, fossem distribuídas senhas aos eleitores que estivessem na fila para votar. Nazaré não gostou de receber o papel e reclamou: “isso é uma porcaria! Agora que decidiram distribuir isso!? Pra quê?” Junto a ela, mais três pessoas protestaram contra a distribuição.

Durante a chegada da equipe do Grupo Liberal à Escola Municipal, foi registrado um pequeno tumulto entre eleitores, mas não houve ação policial, pois logo os ânimos se acalmaram.