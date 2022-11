Copa do Mundo: Pará divulga horário de funcionamento dos órgãos nos jogos da seleção brasileira

Foi publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (22), decreto assinado pelo Governador Helder Barbalho definindo o horário de funcionamento nas repartições públicas estaduais nos dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo FIFA 2022, realizada no Catar. O documento estabelece mudanças no expediente, com o encerramento dos trabalhos mais cedo.

Conforme o decreto, nos dias em que os jogos do Brasil se realizarem às 13h, o expediente se encerrará às 12h. Quando a seleção brasileira jogar às 16h, o expediente irá até as 14h.

A seleção brasileira vai estrear no campeonato mundial nesta quinta-feira, às 16h (horário de Brasília), contra a Sérvia, em Doha, capital do Catar. Ainda na fase de grupos, o Brasil volta a jogar na segunda-feira (28), contra Suíça, às 13h (horário de Brasília). No último jogo desta fase, a seleção enfrentará a equipe de Camarões, no dia 2 de dezembro, sexta-feira, às 16h.

Pelo decreto assinado pelo governador Helder Barbalho, órgãos e entidade das áreas de arrecadação, saúde pública, defesa social, parques, museus, teatros e espaços de visitação turística estabelecerão escalas de serviço, incluindo os equipamentos públicos administrados por organizações sociais mediante contrato de gestão, a fim de que o atendimento à população não sofra solução de continuidade.