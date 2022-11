Servidores de Ananindeua terão expediente reduzido em dias de jogos do Brasil

A Prefeitura de Ananindeua estabeleceu por meio do decreto nº 921 as normas para a alteração das jornadas de trabalho dos servidores municipais em dias de partidas com participação da seleção brasileira na Copa do Mundo 2022. De acordo com a publicação, os expedientes podem ser encerrados com duas horas de antecedência.

As regras são as seguintes: nos dias em que os jogos se realizarem ao meio-dia, não haverá expediente; quando as partidas ocorrerem às 13h, o expediente se encerrará às 11h; e nos dias de jogos às 16h, o atendimento ocorrerá até às 14h. Contudo, as horas não trabalhadas deverão ser compensadas conforme escala definida pela gestão de cada órgão ou entidade.

Segundo a Prefeitura, os órgãos e entidades das áreas de arrecadação, saúde pública, trânsito e transporte públicos, limpeza pública e retirada de entulho, segurança pública e os espaços de visitação turística estabelecerão escalas para manter a continuidade dos serviços.

Os jogos do Brasil da primeira fase do mundial do Catar estão marcados para os dias 24 de novembro, às 16h; 28 de novembro, às 13h; e 2 de dezembro, às 16h.