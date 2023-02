‘Feriadões’ em 2023: saiba como programar viagens de três a quatro dias no Pará

Os paraenses ainda poderão aproveitar ao menos seis feriados prolongados neste ano, quando a data cai em uma segunda ou sexta-feira e acaba “emendada” com o final de semana. Se forem considerados os feriados que cairão em uma terça ou quinta-feira e também podem ser emendados com pontos facultativos, serão 11 oportunidades de “feriadões” ao longo do ano no Pará.

As próximas três chances de descanso dos paraenses, inclusive, serão em datas prolongadas: 7 de abril, sexta-feira da Paixão, e 21 de abril, Dia de Tiradentes, ambos às sextas-feiras; e 1º de maio, Dia do Trabalho, que cairá em uma segunda. Isso também acontecerá no dia 23 de outubro, Recírio, na segunda-feira; 8 de dezembro, Dia de Nossa Senhora da Conceição, em uma sexta; e 25 de dezembro, Natal, que cairá na segunda-feira. Nesses casos, se a pessoa não for trabalhar nos finais de semana, feriados ou pontos facultativos citados, folgará durante três dias.

Já os feriadões de pelo menos quatro dias serão nas datas: 8 de junho, Dia de Corpus Christi, que cairá na quinta-feira e poderá emendar com a sexta; 15 de agosto, Dia da Adesão do Grão Pará à Independência do Brasil, que poderá ser prolongado por cair em uma terça-feira; 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil, 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, e 2 de novembro, Dia de Finados, os três caindo em quintas-feiras e que poderão ser prolongados até os finais de semana.

Viagens

Quem quiser aproveitar os períodos de três a quatro dias para conhecer lugares turísticos no Pará precisa ter planejamento, tanto de logística como financeiro. Influenciador digital e paraense, Rômulo Dias faz, desde meados do ano passado, uma expedição por todo o Estado, com o objetivo de divulgar as belezas locais de cada município no perfil do Instagram “Visite o Pará”.

Na opinião dele, os “feriadões” são ótimas oportunidades para apreciar o turismo paraense, e três ou quatro dias são suficientes para fazer uma viagem rápida. Os destinos indicados por ele, que já conheceu 98 das 144 cidades do Pará, levam em consideração o tempo disponível para o passeio e o que o município tem a oferecer.

“Se dá tempo, depende do local. Por exemplo, se for sair de Belém, dá para conhecer a região nordeste paraense: Águas Cristalinas, ali em Igarapé-Açu; a região de Bragança, no contexto histórico e até mesmo a praia de Ajuruteua; e também Augusto Corrêa, que vai envolver um pouco mais de turismo comunitário, conhecendo a fazenda Bacuri. Acredito que essa rota para três a cinco dias está ótima”, indica.

Outra cidade que o “visiteiro”, como Rômulo se intitula nas redes sociais, já conheceu e recomenda no Pará é Marabá. “Dá para conhecer alguns pontos saindo até a Serra das Andorinhas. Pode fazer uma trilha pelo parque estadual, mas só com guia, tem que entrar em contato com o Ideflor-Bio. Nesse percurso, a pessoa vai encontrar pinturas rupestres, a trilha, que envolve um pouco a conexão com a natureza, e também as cachoeiras, que são muito bonitas ali naquela região, em São Geraldo do Araguaia, a cerca de uma hora e meia de Marabá”.

Já no sudoeste, Rômulo diz que conhecer Santarém e região, como Belterra e Alter do Chão, é uma boa pedida. Mas, a dica do influenciador é a cidade de Monte Alegre, que fica a uma hora e meia de lancha rápida ou duas horas de barco do município santareno. “Monte Alegre é uma cidade bem diferente. Lá tem o Parque Estadual de Monte Alegre (Pema), o único patrimônio brasileiro que está na lista de patrimônios da humanidade, dividindo espaço com Maldivas e outras belezas”, afirma o dono do “Visite o Pará”.

Marajó

Onde também é ponto turístico do Pará e pode ser um bom local para visitar nos feriados é o Arquipélago do Marajó. Segundo a empreendedora e guia de turismo de uma agência com foco na região, Andrea Scafi, os feriados prolongados serão positivos no ano de 2023.

“Temos visto de uma forma muito tímida esse recomeço do turismo paraense. E o Marajó foi um dos destinos procurados no ano de 2022. Para as pessoas, tanto do Pará quanto de outros Estados, que queiram um pouquinho mais de tranquilidade, ar puro e natureza, de três a quatro dias seria um excelente período para curtir a Ilha do Marajó”, afirma.

Nos passeios organizados por Andrea, que atua nos municípios de Soure, Salvaterra e Cachoeira do Arari, um diferencial da viagem é uma visita a uma fazenda marajoara, com turismo de experiência, contato com búfalos, menu degustação com os derivados do leite de búfala, passeio em igarapé e outros atrativos. Ela diz que é possível conhecer, em poucos dias, um pouco da cultura marajoara, perpetuada por meio dos artesãos.

Além do passeio no próprio Arquipélago, a empreendedora e guia de turismo afirma que a ida até o destino, por si só, já é uma aventura. “O acesso à Ilha pela capital Belém pode ser tanto hidroviário, por lanchas rápidas, ou mesmo em transporte próprio, vindo pelo Distrito de Icoaraci até o Porto Camará. São viagens bem acessíveis, em que o visitante vai conhecer um pouquinho esse deslocamento terrestre e hidroviário. Já vem da capital em um grande passeio”, declara Andrea.

Planejamento

A principal atenção na hora de viajar deve ser com o planejamento, principalmente se o turista quiser conhecer um local sem muito acesso a comunicação e agendamentos. Se o feriado de interesse é em duas semanas, por exemplo, o planejamento deve ser iniciado o mais breve possível, de acordo com Rômulo Dias.

“De repente, o local pode estar interditado, lotado, sem vaga nas hospedagens e atrações, enfim. O planejamento evita esses perrengues básicos. Por exemplo, quem quiser conhecer as praias perto de Santarém não vai encontrar muita praia nesse período, só umas pontas, porque o rio começa a encher. Tem que pesquisar”.

Isso também envolve a parte financeira. Quanto mais cedo o viajante começar a se organizar, mais vai conseguir economizar na hora de escolher o transporte, a hospedagem e os passeios. Uma dica de Rômulo é sempre pesquisar em vários sites e fechar a compra com o melhor custo-benefício.

Confira os próximos feriados e pontos facultativos no Pará

Abril

7 de abril - Sexta-feira da Paixão, ponto facultativo

21 de abril - Tiradentes, feriado nacional

Maio

1º de maio - Dia do Trabalho, feriado nacional

Junho

8 de junho - Corpus Christi, ponto facultativo

9 de junho - Ponto facultativo

Agosto

14 de agosto - Ponto facultativo

15 de agosto - Adesão do Grão Pará à Independência do Brasil, feriado nacional

Setembro

7 de setembro - Independência do Brasil, feriado nacional

8 de setembro - Ponto facultativo

Outubro

12 de outubro - Nossa Sra. Aparecida, feriado nacional

13 de outubro - Ponto facultativo

23 de outubro - Recírio, ponto facultativo até 12h

28 de outubro - Dia do Servidor Público, ponto Facultativo

Novembro

2 de novembro - Finados, feriado nacional

3 de novembro - Ponto facultativo

15 de novembro - Proclamação da República, feriado nacional

Dezembro