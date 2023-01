Pérola do Tapajós oferece aventuras incríveis aos amantes da natureza

Santarém oferece aventuras emocionantes e únicas para os “amantes” da natureza, entre elas está a Vila Balneária de Alter do Chão, comunidades às margens do rio Arapiuns e o encontro das águas na frente do município. O Liberal vai te mostrar este roteiro turístico imperdível, principalmente para quem está de férias, com opções para todos os gostos e idades. Uma das experiências turísticas na Amazônia acontece a bordo de uma canoa havaiana.

Realizado pelo "Santarém Va'a" (@santaremvaa), esse passeio ecológico oferece uma imersão completa nas águas dos rios Tapajós e Amazonas. dois rios, com a possibilidade de relaxar em uma rede no encontro das águas. Cada pessoa paga o valor de R$ 40,00 e o passeio é realizado com um grupo de 5 pessoas; um instrutor experiente e treinado guia o grupo. No mês de fevereiro, a subida do rio revela o Lago das Vitórias Régias, onde é possível tirar fotos incríveis dessa planta aquática nativa da Amazônica, considerada uma das maiores do mundo, com folhas circulares, que podem chegar a até 2,5 metros de diâmetro.

Como fazer o passeio de canoa havaiana

O encontro dos aventureiros começa no ponto náutico localizado na Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), campus Tapajós. Há três opções de roteiros para escolher: Lago das Vitórias, Régias, Encontro das águas e o Lago do Juá.

É importante lembrar que é necessário fazer o agendamento prévio para garantir sua vaga, pois o passeio só acontece de sexta-feira a domingo e feriados, nos horários de 7as 9 horas e às 16:30 as 18:30 hora com duração de aproximadamente 2horas e as vagas são limitadas. De acordo com os participantes esta é uma oportunidade única de explorar a natureza e as belezas dos rios Tapajós e Amazonas de uma forma totalmente inesquecível.

Alter do Chão: passeio sensorial

A Ilha do Amor é um cenário conhecido internacionalmente pelas suas belezas naturais e histórias dos visitantes. Desde 2019, esse cenário ganhou uma acústica diferente, embalada pela melodia de um irreverente saxofonista que circula na ilha ecoando ritmos envolventes.

As belezas naturais da comunidade Anã (Ândria Almeida/ O Liberal)

Hoje ele realiza um passeio sensorial em uma balsinha própria, adquirida com as economias do sax na praia. A balsinha oferece uma experiência com o famoso sax, além de opção de massagem e fotografia, tudo incluso no pacote turístico. Esse novo empreendimento não o tirou das caminhadas musicais na beira da Ilha do Amor, levando melodias e boas memórias para quem o prestigia.

Experiência única

O passeio do Sax na Praia é realizado por agendamento, numa balsa com capacidade para 25 pessoas e o valor individual é 250 por pessoa com almoço incluso, Open bar e serviço de bordo e rolha liberada, além do som instrumental ao vivo com o "Sax na Praia".

São pelo menos quatro apresentações musicais, sendo uma na partida, outra no almoço, mais uma dentro d'água e finalizando ao pôr do sol. O circuito inicia às 10h da manhã, com trajeto pelos pontos turísticos Lago Verde, Praia do Pindobal, Ponta do Cururu e finaliza com o pôr do sol na Praia Ponta do Muretá, onde é feita uma roda de conversa para troca de experiências. Para reserva e informações: (93) 99151-2053.

Comunidade Anã: A beleza do Arapiuns

A comunidade Anã, localizada na Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns, cerca de 600 km a oeste de Santarém, é um roteiro ideal para aqueles que desejam experimentar a natureza, a flora e as águas cristalinas. A comunidade recebe turistas de todo o mundo, incluindo o ator global Bruno Gagliasso, que visitou o local em 2018.

Os visitantes podem chegar à comunidade de barco, saindo da principal feira da cidade, o Mercadão 2000, todas as terças e sextas-feiras às 11h. A viagem dura cerca de 4 horas e os barcos de ida e volta estão disponíveis a cada dois dias. Outra opção é uma lancha turística que sai da vila balneária de Alter do Chão, onde é possível fazer o tour em um dia, com almoço no redário por R$ 50,00.

Os visitantes podem fazer passeios a pé ou de canoa pelas trilhas cobertas por árvores frondosas, margeando o Rio Arapiuns. A natureza é a trilha sonora durante todo o passeio, com canto de pássaros, cigarra, corujas e outros. A praia Ponta do Piquenique, com sua areia branca, águas quentes e transparentes, é um dos pontos mais visitados pelos turistas, especialmente para apreciar o pôr do sol.

A única opção de hospedagem é o redário, com capacidade para 21 redes em um ambiente fechado, com tela de proteção e 15 no redário aberto. A hospedagem custa R$ 160,00 por dia e inclui alimentação, com opções de proteína, como peixe da piscicultura, saladas cozidas e cruas, água encanada e banheiro estruturado, com energia 24 horas.

O Mirante do Maracanã

O mirante do Maracanã é um local incrível para quem deseja desfrutar de uma bela vista e tirar fotos maravilhosas. Localizado na praia de Maracanã, o mirante oferece uma vista deslumbrante da orla do bairro e do Rio Tapajós. Os melhores horários para visitar o mirante são no início da manhã e final da tarde, quando a luz é perfeita para fotografar.

Além da vista incrível, o mirante também é um espaço agradável para se desfrutar. É totalmente gramado, com vasos decorativos, mesas e bancos para sentar e desfrutar da vista. O mirante também é bastante ventilado, o que torna a visita ainda mais agradável.

Além disso, o mirante é um lugar perfeito para os amantes da natureza e para aqueles que desejam se desconectar e desfrutar da tranquilidade do local.

Outra vantagem é que o mirante é de fácil acesso, localizado próximo a orla principal do Maracanã I, com área para estacionar e parada de ônibus próxima. Para quem deseja desfrutar de uma vista deslumbrante e tirar fotos incríveis, o mirante do Maracanã é uma excelente opção.