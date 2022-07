É Pará Isso: A lagoa azul de Ajuruteua e um mergulho em águas da cor do céu; vídeo

Visitar a praia de Ajuruteua é bom, mas pra melhorar este programa aqui vai uma dica especial da Larissa Corrêa (@flordelari): inclua no trajeto uma parada, dê preferência na volta, na famosa Lagoa Azul. Situada na localidade de Tamatateua, o balneário guarda um imenso lago de águas azuladas, perfeito para tirar o sal do mar antes de retornar para a cidade. E chegar lá é bem simples.

A cor da Lagoa Azul é o primeiro fator que impressiona os visitantes. Essa coloração tem origem em uma antiga atividade do local: a extração de argila. Em dias sem nuvens, a luz do sol incide sobre a água e, devido ao fundo argiloso, a superfície líquida se torna um espelho d’água, refletindo a cor do céu e dando um tom cinematográfico ao imenso lago do local.

O balneário conta ainda com infra estrutura de bar e vestiários, além de muito espaço a céu aberto para atividades lúdicas e esportivas. Um toque de charme está no deck de madeira ao redor de parte da Lagoa, que conta ainda com um pórtico enfeitado, convidativo para as fotos que ficarão de lembrança do local.

A Lagoa Azul fica a cerca de 25 km de Bragança, e 5 km de Ajuruteua. O caminho para lá é o mesmo de quem vai para a praia, por isso mesmo que o local se tornou uma parada obrigatória para os visitantes. Basta pegar um desvio de 8 km, cujo acesso é sinalizado por placas na estrada, para chegar lá. É cobrada uma taxa de R$10 por veículo que chega ao local, o que dá direito a permanecer na Lagoa enquanto o espaço estiver em funcionamento.

A refrescante Lagoa Azul é uma das joias escondidas na região do Salgado do Pará, e foi revelada por Larissa Corrêa (@flordelari) em seu último vídeo.

