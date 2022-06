Wanderley Andrade comemora os 58 anos com festa em Belém

O cantor paraense Wanderley Andrade completou 58 anos no último dia 6 de junho e vai celebrar a vida com festa em Belém e em mais cinco capitais do país. O show em Belém será nesta quarta-feira (15), véspera do feriado, no Insano Marina Club. A festa ainda conta com os shows de Viviane Batidão, Fruto Sensual, Dj Elison e Dj Agatha.

Em entrevista para O Liberal, Wanderley diz que o principal motivo para celebrar a data é o sentimento de gratidão pela saúde, pelo trabalho e pelos carinho dos fãs. Ele disse também que a festa é uma forma de proporcionar o encontro com o público e os amigos músicos paraenses.

"Eu estou muito feliz e é só gratidão por tudo o que estou vivendo. Estou fazendo aproximadamente 40 shows por mês e esse movimento todo me satisfaz. Cada dia eu estou em um lugar diferente", destaca o artista. Ele fez questão de avisar que no dia do show em Belém ele vai chegar no aeroporto por volta de meia-noite e vai direto para o show.

Além da capital paraense, Wanderley vai comemorar o aniversário em Manaus, Macapá, São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. "É muito bom levar a nossa música para todos esses lugares, pois sempre sou muito bem aceito pelo público, por isso tenho motivo para fazer várias comemorações", completa o paraense.

Com relação a reflexão que faz nesse momento de mudança de ciclo, Wanderley disse que a atual percepção de vida é sobre o dever de viver com solidez, respeitando as pessoas e eternizando momentos e história por meio de suas músicas.

"Estou chegando quase aos 60 anos e fazendo o que mais amo. Esse novo ciclo me dá essa consciência e responsabilidade para dar o melhor de mim e proporcionar felicidade às pessoas que gostam da minha música", destaca.

Conquistas

Além da agenda lotada, outra conquista do artista é a intensa gravação de novas músicas. Ele disse que desde o início da pandemia conseguiu gravar 80 canções inéditas e a atual música de trabalho se chama "saudades", o clipe foi gravado no Rio de Janeiro.

Mas Wanderley está entusiasmado com a inauguração da sua casa noturna em Manaus, WA-Norte Show. Ele explicou que o espaço fica localizado no centro de Manaus e vai tocar música da Amazônia e dos demais locais do país. "Esse espaço vai ser inaugurado em julho e estou muito feliz, pois é uma ousadia esse espaço, a casa é linda", comemora o artista.

Sobre o artista

José Wanderley Andrade Lopes, nasceu em São Miguel do Jarí, distrito de Almerim, no estado do Pará. Filho de família humilde, aos 14 anos passou a cantar e viver com americanos, foi quando aprendeu fluentemente o inglês. Aos 20 anos passou a cantar em casas noturnas e virou intérprete em hotel cinco estrelas, em Belém. Nessa trajetória aprende Francês, Italiano e Espanhol.

Em 1991 gravou seu primeiro LP vinil e, em 1997, ficou conhecido com “Ladrão de Coração”, onde alcança a venda de 267 mil cópias. Com o jeito irreverente, extravagante e luxuoso, realçado por uma cabeleira colorida e dono de um estilo único e inimitável.

A curiosidade é que o artista é o criador, desenhista e idealizador de toda a sua produção e figurino. Ele diz que a inspiração vem de personagens familiares da música mundial, como Elvis Presley, Nina Hagen, Raul Seixas, Pepeu Gomes e Sex Pistols. E nessa miscelânea de intenções surge o astro pop brega Wanderley Andrade, o Ladrão de Corações.

Mídia nacional

O artista foi convidado pela produção da Rede Globo, para apresentar um programa de Moda Brega Fashion Paraense e que marcou a estreia do quadro "Brasil Total" de Regina Casé, exibido no Fantástico e que foi ao ar em 13 de abril de 2003. O tema não era música, nem a dança e sim a moda, mas seu desempenho foi positivo que lhe rendeu um contrato temporário, exclusivo com a Rede Globo de Televisão assinado no dia seguinte.

No dia 27 de abril de 2003, o artista fez sua primeira participação no Domingão do Faustão. Wanderley Andrade era pouco conhecido no Sul e Sudeste do Brasil, mas no Norte e Nordeste o reconhecimento já havia sido alcançado. Nessas regiões Wanderley Andrade é considerado como rei do Brega Pop Calypso.