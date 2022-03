Assim como Wanderley Andrade, MC Kekel recebe "cutucão" e tira satisfação com homem

Depois do cantor Wanderley Andrade se revoltar ao receber um “cutucão” em um show, foi a vez de MC Kekel. Em um vídeo que circula na web, mostra o momento em que o funkeiro também recebeu um “cutucão”.

Tudo ocorreu no sábado, 19, em uma apresentação em Curitibanos, no Meio-Oeste de Santa Catarina. Kekel foi surpreendido por uma cutucada de um fã no glúteo. Porém, ele não se conteve e imediatamente desceu do palco. O funkeiro ficou cara a cara com o homem que estava na plateia, demonstrando sua insatisfação com a atitude.

Kekel usou as redes sociais para se pronunciar e falou sobre “respeitar o próximo”. “Na próxima eu juro que vou devolver a dedada […]”, avisou.