Wanderley Andrade lança nova música na Rádio Liberal FM nesta quinta-feira

Se ao longo das últimas décadas o brega paraense ultrapassou as fronteiras do Estado para ganhar o Brasil e o mundo, alguns nomes foram os responsáveis pela popularização do gênero. Um destes é Wanderley Andrade, que lança música nova no Papo Liberal desta quinta-feira (26). O cantor participa de um bate papo na Rádio Liberal FM, a partir das 16h, com transmissão em vídeo pelo portal Oliberal.com.

Wanderley lança na Rádio Liberal FM sua mais nova música, “Maldade”, composição do baiano Davi Salles. A faixa foi gravada e mixada no estúdio W.A Produções, e faz parte do seu próximo disco, intitulado “Conexão Bahia”.

“Acho que o CD é um dos mais bonitos que já gravei. Claro que os outros foram sensacionais, me deram esse respaldo para todo o Brasil, mas esse está tão lindo, tão romântico. É um CD duplo, lindo e maravilhoso”, diz Wanderley sobre o novo trabalho.

O artista fala ainda que, apesar do nome o novo trabalho “é um CD diferente, mas dentro do perfil Wanderley Andrade”.

“O novo projeto acho que é bem audacioso, porque ‘Conexão Bahia’ fala da essência musical dos dois Estados, romanticamente falando. Não estou falando do axé, que axé é uma outra situação da Bahia. É a música romântica que impera no Pará e na Bahia, com o nosso querido arrocha, com nosso querido brega; e como sou muito conhecido na Bahia também, despertou um dos maiores compositores da bianos, chamado Davi Salles. Ele tem músicas com Ivete, Saulo, Netinho, toda aquela rapaziada. Ele é apaixonado pelo Pará, e me conheceu, é muito apaixonado pelo meu trabalho, e através da Carlinha Maués, ele manteve contato comigo por telefone, e hoje somos amicíssimos”, conta Wanderley.

A parceria com Salles chegou no momento em que o novo disco do paraense já estava quase finalizado. Wanderley conta ter gostado tanto das composições do baiano que decidiu voltar ao estúdio, e o disco acabou se tornando um CD duplo.

“Esse cara fez canções lindas para mim. eu já tinha terminado meu novo álbum e esse cara apareceu na minha vida. Deus mandou ele na minha vida e tive que voltar ao estúdio e gravar mais 16 canções. Não tinha como ficar de fora do meu repertório; foi quando houve a junção”, conta.

Pandemia

Wanderley também faz parte do time de artistas que precisou suspender as atividades no início da pandemia, mas em seu caso, ele precisou lidar com o próprio medo antes de se arriscar nas transmissões ao vivo.

“Na pandemia eu fiquei cem dias sem sair do meu apartamento, em pânico. Eu fiquei paranóico porque eu não podia ver uma formiga que eu saia com o inseticida, pensando que tinha vindo do outro apartamento, talvez infectado. Negócio de doido mesmo, foi complicado”, relembra Wanderley. “Fiquei com muito medo, daqui a pouquinho estava com falta de ar e achava que tinha sido infectado, tomava banho a toda hora. Ninguém entrava em casa, meu irmão entrou algumas vezes, mas tirando o sapato. Foi angustiante”.

Depois do período de susto, Wanderley então passou a fazer lives em seu próprio estúdio, e se aproximou um pouco mais das redes sociais.

“Foi legal a primeira live que fiz aqui. Eu não tinha muito acesso às redes sociais, mas fiquei impressionado quando terminei a primeira live, tinha para mais de 230 mil pessoas assistindo no Facebook. Depois passei para o YouTube e foi tão bom quanto. Então dei mais importância para as redes sociais. Hoje tenho meu Instagram com 50 mil seguidores no instagram, e foi legal esse processo”, relembra.

Wanderley aproveita para divulgar sua próxima live, uma apresentação em conjunto com a banda Fruto Sensual, marcada para o dia 26 de novembro.