VÍDEO: Neguinho da Beija-Flor homenageia o Círio de Nazaré durante viagem a Portugal

O sambista Neguinho da Beija-Flor, de 76 anos, publicou nesta quinta-feira (7/8) um #TBT especial nas redes sociais, relembrando uma visita recente ao Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, em Portugal. Em um vídeo gravado durante a viagem, ele aproveitou o momento para saudar o povo paraense e destacar sua conexão com o Círio de Nazaré, celebrado todos os anos em Belém.

"Fala, meus amigos, meus amigos de Belém do Pará. Eu estou aqui em Portugal, na cidade de Nazaré, em frente ao santuário da igreja de Nossa Senhora de Nazaré", disse o artista no vídeo. "Alô, Belém do Pará!", completou com carinho.

Na legenda da publicação, o intérprete explicou que a viagem aconteceu no último fim de semana e descreveu a experiência como emocionante.

"Não poderia deixar de visitar esse lugar tão especial, que me fez lembrar imediatamente de Belém do Pará, onde acontece uma das maiores manifestações de fé do Brasil: o Círio de Nazaré", escreveu.

"Cada detalhe do santuário me tocou profundamente. Que Nossa Senhora de Nazaré continue nos abençoando e guiando nossos caminhos, onde quer que estejamos. ✨🕊️", completou o cantor.

Sobre o Círio de Nazaré

Celebrado anualmente em Belém do Pará, o Círio de Nazaré é a maior manifestação religiosa do Brasil e uma das maiores do mundo. A festividade ocorre durante o mês de outubro e reúne milhões de fiéis em procissões que expressam a devoção dos paraenses à padroeira, Nossa Senhora de Nazaré.

A festa é reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e como Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO.