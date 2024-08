VÍDEO: Gaby Amarantos ensina Billy Porter a 'tremer' no tecnomelody

O cantor e ator Billy Porter, conhecido por sua atuação na série "Pose" (2018), fez sua primeira apresentação no Brasil durante o Festival Aceita, realizado no final de semana em Belém. Além de sua performance no evento, o artista teve a oportunidade de aprender o famoso "treme", dança tradicional do tecnomelody. E quem foi a responsável por ensinar o famoso passo foi ninguém menos que a cantora Gaby Amarantos, que é quase uma especialista no assunto.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Gaby aparece guiando Billy na dança, enquanto ele, com muito entusiasmo, se entrega ao ritmo. "A categoria é o treme", disse empolgado, enquanto aprendia o movimento. O artista aproveitou ao máximo sua estadia na capital paraense, curtindo festas e interagindo com os fãs na última semana.

Gaby também presenteou Billy com um disco de vinil de seu álbum "Treme" (2012), que ajudou a popularizar o ritmo tecnomelody no Brasil. "Um prazer receber você na minha terra @theebillyporter pra essa troca incrível ❤️", escreveu a cantora paraense na legenda do vídeo compartilhado.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)