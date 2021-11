Um homem morre em queda de aeronave da cantora Marília Mendonça

O avião no qual estavam a cantora Marília Mendonça, o produtor Henrique Baia, um integrante da equipe dela, o piloto e o copiloto caiu hoje no município de Piedade de Caratinga, em Minas Gerais. De acordo com informações da Globo News, na tarde desta sexta-feira (5), um homem morreu no acidente.

À Splash, a assessoria da cantora informou que ela estaria bem. Ainda não se sabe o estado de saúde dos ocupantes do turbo hélice, que estava apto para voar. A cantora tinha postado um pequeno vídeo hoje mais cedo informando que ia fazer um show.

Ela saiu de Goiânia (GO) e se apresentaria hoje à noite em Caratinga (MG). Segundo a Rádio Caratinga, vazou combustível da aeronave. Os tripulantes serão levados para o hospital da cidade.