Morre Paulo André Barata: 'Um enorme intérprete dos nossos sentimentos', diz Edmilson

A Prefeitura Municipal de Belém (PMB) divulgou nota na noite desta segunda-feira (25) sobre a morte do compositor Paulo André Barata. O prefeito Edmilson Rodrigues lamentou a morte do compositor de "Pauapixina".

VEJA MAIS

“Um grande artista, um enorme intérprete dos nossos sentimentos, da nossa alma”, ressaltou Edmilson.

“Em nome da Prefeitura e de toda a cidade de Belém, lamento profundamente essa perda. Muito conforto aos familiares, fãs e amigos”, completou o prefeito.

Paulo André Barata morreu no dia em que completou 77 anos. O artista estava internado há dez dias em um hospital particular de Belém. Ele morreu às 19h45 da noite dessa segunda-feira. Em parceria com o pai, o poeta Ruy 'Paranatinga' Barata, Paulo André compôs alguns dos maiores clássicos da música amazônica, como “Foi assim”, “Pauapixuna”, “Esse rio é minha rua” e Indauê Tupã”.

O corpo do compositor será velado no Theatro da Paz, a partir das 22h dessa segunda-feira. O cortejo sairá, às 11h dessa terça-feira (26), para o cemitério Santa Izabel, onde será sepultado.