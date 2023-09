Pinduca, Felipe Cordeiro e Lia Sophia se manifestam sobre morte de Paulo André Barata

A comoção tomou conta da classe artística paraense com a morte do compositor Paulo André Barata, na noite desta segunda-feira (25). Além de Fafá de Belém, outros artistas da música paraense também se manifestaram lamentando a perda do compositor de "Pauapixuna", "Foi Assim", e "Esse Rio é Minha Rua".

O rei do Carimbó, Pinduca, lembrou com exclusividade a OLIBERAL.COM que Paulo André sempre insistia para que ele continuasse da mesma forma. "Perdi um grande parceiro e amigo. Por muitas vezes, que eu queria modificar o meu repertório caboclo, ele sempre me dizia 'não muda nada, com essas letras que está dando certo é o nosso linguajar'. Peço a Deus que o receba na glória eterna e lá em cima, ele estará mais perto para pisar no peito da lua", declarou.

O cantor e compositor Felipe Cordeiro chamou Paulo André de mestre e agradeceu todos os ensinamentos. "Paulo André Barata, além de mestre de todos nós, é o cara que traçou o rumo de muito do nosso sentido amazônico paraense, da nossa musicalidade. Além de ser esse mestre de todos nós e meu particularmente, óbvio, foi um grande amigo meu. Um cara que me ensinou e ensinava muito sobre música, sempre que a gente se encontrava", contou.

"Com certeza vai deixar um legado para a música brasileira, único e essa lembrança eterna de grandes ensinamentos, talvez o maior compositor do Pará de todos os tempos. Um cara que a gente reverencia infinitamente", complementou Cordeiro.

Lia Sophia conta que nos últimos dias pensou em ligar para Paulo André com o intuito de elogiar o álbum que o homenageia. "Eu pensei tanto em ligar para ele esses dias para dizer como ficou lindo o álbum que o homenageia, mas não o fiz. Ah essa vida corrida. Ah esse tempo que nos escorre pelas mãos. Obrigada poeta por cada palavra sua, palavras escritas e cantadas, por tuas palavras dirigidas a mim, tão carinhosas e incentivadoras. Que honra te conhecer, compartilhar conversas e palcos. Siga escrevendo e nos inspirando. Viva Paulo André Barata!", declarou.