Morre Paulo André Barata: 'Foi um dos grandes gênios da Amazônia', exalta irmão Tito Barata

Paulo André Barata foi um dos grandes gênios da Amazônia para o irmão, jornalista e produtor Tito Barata. O compositor e poeta Paulo André morreu na noite desta segunda-feira (25), no dia do seu aniversário de 77 anos. Ele estava internado há dez dias em um hospital particular de Belém.

"Paulo viveu a vida que ele quis, da forma que ele quis, foi até o último minuto de emoção, pensando sempre na composição, pensando sempre em como fazer o melhor", declarou o irmão.

"Ele não tinha um método para compor não. Ele ficava tocando violão, tocava, tocava, estudava, de vez em quando vinha uma música e ele soprava uma melodia no ouvido. E essa melodia se transformava em canção com as letras do meu pai, o Ruy. Acho que os dois foram, sem tentar colocá-los acima de mais de ninguém, dois gênios da Amazônia, com eles foi descoberta a moderna música popular brasileira feita no Pará", acredita.

Tito Barata exaltou a importância da dupla Ruy Paranatinga Barata e Paulo André Barata. "Eles iniciaram esse processo de modernização da música brasileira feita no Pará. Amava, meu irmão, eu produzi vários shows dele. Produzi alguns discos. Realmente, era um apaixonado pela obra dele, todos nós estamos muito sentidos. Acho que o Pará, Brasil, Belém, todos nós vamos sentir um pouco a partida do querido Paulo André", lastimou.