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'Três Graças': Crô e Michelangelo retornam para movimentar os capítulos finais da novela

Os últimos capítulos da trama das nove prometem nostalgia, humor, um casamento coletivo e o retorno de personagens icônicos.

Estadão Conteúdo
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Marcelo Serrado, como Crô, em "Fina Estampa" (Matheus Cabral/TV Globo)

A reta final de Três Graças vai apostar em nostalgia, humor e grandes acontecimentos para movimentar os últimos capítulos da novela das nove. Um dos destaques será o retorno de Crô, personagem eternizado por Marcelo Serrado em Fina Estampa, que volta a aparecer na trama de Aguinaldo Silva em meio a uma celebração repleta de reviravoltas.

Depois de uma participação especial exibida no início do ano, o mordomo retorna agora em um dos momentos mais importantes da novela: um casamento coletivo que promete reunir romance, humor, emoção e revelações capazes de mexer diretamente com a trama principal. A sequência também marcará a presença de Michelangelo, personagem interpretado por Luiz Fernando Guimarães.

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Casamento coletivo será palco de emoção e representatividade

A cerimônia reunirá diferentes casais da trama e deve funcionar como um dos grandes acontecimentos da reta final. Entre os noivos estarão Juquinha e Lorena além de Leonardo e Viviane.

Michelangelo será o responsável por conduzir o rito e destacar mensagens ligadas ao amor, à inclusão e à quebra de preconceitos, especialmente envolvendo a união de Juquinha e Lorena. O momento promete trazer um tom mais emotivo à novela, equilibrando humor e discussão social.

Crô movimenta a festa com humor e mistério

Enquanto a celebração acontece, Crô circulará entre os convidados com o comportamento extravagante que marcou o personagem em Fina Estampa. Além das interações bem-humoradas, o mordomo deve protagonizar momentos descontraídos ao incentivar uma selfie coletiva com todos os convidados na pista de dança.

Mas o retorno do personagem não servirá apenas para trazer leveza à trama. Durante a festa, Crô receberá uma mensagem misteriosa em seu celular contendo informações sobre os crimes de Ferette. A revelação deve provocar novas tensões e impactar diretamente os desdobramentos finais da novela.

Buquê inesperado e novos rumos amorosos

A festa ainda reservará cenas inusitadas envolvendo os tradicionais buquês das noivas. Viviane surpreenderá os convidados ao lançar as flores, que acabarão nas mãos de Misael, causando surpresa entre os presentes.

Já o buquê de Lorena será pego por Maggye, sugerindo mudanças importantes em seu relacionamento com Júnior.

Quando acaba 'Três Graças'?

O capítulo final vai ao ar no dia 15 de maio.

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