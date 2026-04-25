Trânsito é controlado no entorno do Mangueirão para show do Guns N’ Roses
Agentes do Detran estão orientando os motoristas nas vias próximas ao estádio
O trânsito ao redor do Estádio Mangueirão, em Belém, está sendo controlado neste sábado (25), enquanto os fãs aguardam ansiosos pela abertura dos portões para o show do Guns N’ Roses. Agentes do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) estão orientando os motoristas nas vias próximas ao estádio, especialmente Avenida Augusto Montenegro, para garantir o fluxo tranquilo dos veículos e evitar congestionamentos.
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A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) coordena um esquema especial de segurança, com mais de 400 agentes atuando de forma integrada para assegurar a ordem antes, durante e após o evento. Apesar da grande quantidade de fãs tentando entrar no estádio, o trânsito na avenida segue moderado, sem grandes transtornos.
Confira as mudanças no trânsito:
- Uma das principais mudanças ocorrerá na Transmangueirão, no trecho entre a avenida Centenário e o portão do estacionamento do Instituto Renato Chaves;
- Antes do show, o fluxo será em sentido único para a entrada e, após o evento, o sentido será invertido para facilitar a saída;
- Possível liberação da pista do BRT na Augusto Montenegro, entre a Rua da Marinha e a avenida Centenário, dependendo da demanda de veículos e sob a orientação dos agentes.
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