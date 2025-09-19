‘Traidor’ marca reencontro de Marco Nanini com público paraense em quatro apresentações

O ator Marco Nanini voltou a Belém para protagonizar a peça “Traidor”, dirigida por Gerald Thomas, que pela primeira vez cumpre turnê pela região Norte do Brasil. Serão quatro apresentações no Theatro da Paz: a estreia ocorrerá nesta sexta-feira (19), às 20h; as demais sessões estão marcadas para sábado (20), às 17h e 20h, e domingo (21), às 19h, esta última com intérprete de Libras, garantindo acessibilidade ao público com deficiência auditiva. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Ticket Fácil.

Escrita especialmente para Nanini, a peça convida o público a refletir sobre dilemas do mundo contemporâneo. Em cena, o protagonista é acusado de um crime que não cometeu e, isolado em uma ilha, dialoga com a própria consciência enquanto revisita traumas do passado e projeta futuros possíveis. A narrativa é construída em formato fragmentado, mesclando tragédia e humor, e aborda temas como os impactos da pandemia, a revolução digital e as tensões democráticas.

O espetáculo terá quatro apresentações no Theatro da Paz, de sexta (19) a domingo (21), com sessão acessível em Libras (Renato Mangolin)

Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, o ator explicou que o espetáculo não segue uma estrutura convencional. “A peça não tem um enredo propriamente dito, não tem princípio, meio e fim. É uma colcha de retalhos, um homem completamente isolado, muito solitário, que fica refletindo sobre diversos assuntos”, disse.

Nanini comparou a dramaturgia a uma rede social. “É como se fosse um Instagram, são várias esquetes, que misturam comédia, drama e reflexões”, explicou.

Embora sozinho na maioria do espetáculo, o ator divide o palco com Hugo Lobo, Ricardo Oliveira, Rômulo Weber e Wallace Lau, que formam o coro. “Eles fazem diversas aparições e ajudam muito o espetáculo, porque dinamizam a cena”, destacou Nanini.

A concepção visual também ganha importância: os figurinos são assinados por Antônio Guedes, a iluminação por Wagner Pinto e a cenografia por Fernando Passetti.

Segundo o ator, Gerald Thomas, diretor que está trabalhando há quase duas décadas depois de ‘Um Circo de Rins e Fígados’, não define o personagem de forma fechada, e nem mesmo o intérprete se arrisca a uma resposta definitiva.

“Ele [Gerald] não traiu ninguém, ou se traiu, a gente não sabe. Acho que o nome é mais pela sonoridade. A grande característica desse homem é ser muito solitário, alguém que remexe em um baú de fatos e emoções”, disse Nanini.

Relação com o Pará

Marco Nanini revelou entusiasmo em retornar à capital paraense, cidade que já conhece de outras passagens. “Faz tempo que eu conheço Belém, adoro as mangueiras, as chuvas, o tacacá. Acho a cidade muito bonita, o povo muito agradável. Após tanto tempo, estou voltando com expectativa de ver como ela está agora”, contou entusiasmado.

Ele acrescentou que, mesmo com a longa trajetória, ainda sente a expectativa antes de entrar em cena. “Aquele friozinho de iniciante, não. Mas a expectativa, sim. Belém é uma cidade que eu gosto muito, tenho no coração, porque quando era criança eu passava por aqui, já que morei em Manaus e meu pai era hoteleiro. Sempre estava na minha rota. Agora quero reencontrar a cidade e conhecer um novo público”, disse.

Recepção e trajetória da peça

O espetáculo estreou em novembro de 2023, no Teatro do SESC Vila Mariana, em São Paulo, com repercussão positiva. “A troca com o público tem sido muito boa. A peça consegue captar o espectador logo de cara, porque é irreverente, tem comédia, e o cenário é muito bonito, com uma luz elaborada e um texto criativo. O fato de não ter enredo não faz falta, é uma característica própria”, afirmou Nanini.

O espetáculo integra a celebração dos 45 anos da CAIXA Cultural e segue em turnê após a capital paraense, com apresentações em Teresina, Natal e São Luís. A peça tem patrocínio da Caixa e do Governo do Brasil.

Oficina na capital paraense

Além das apresentações, a passagem pela capital paraense contará com uma “Oficina de Introdução à Produção Teatral”, ministrada pelo produtor Fernando Libonati, no próximo sábado (20), às 10h. O encontro é voltado a artistas e interessados maiores de 18 anos. São 30 vagas gratuitas, com inscrições disponíveis no perfil oficial do projeto no Instagram da peça, no @espetaculotraidor.

“O espetáculo serve para qualquer idade. Cada público interpreta à sua maneira, dependendo da emoção que traz para o teatro. Essa troca é o que mantém a peça viva”, disse Marco.

Carreira

Marco Nanini iniciou sua trajetória profissional fora do universo artístico, trabalhando em um banco e em um hotel antes de ingressar no teatro. Sua primeira experiência no palco ocorreu em 1965, em uma peça infantil, marco inicial de uma carreira diversa. Em 1969, participou como figurante na novela ‘A Ponte dos Suspiros’, da TV Globo, em cenas de batalhas, e ao longo da década consolidou sua presença tanto na televisão quanto no cinema, com passagens por emissoras como Bandeirantes e Tupi até firmar sua carreira na Globo. No teatro, um dos destaques foi a peça ‘O Mistério de Irma Vap’, de 1986, ao lado de Ney Latorraca, que permaneceu em cartaz por 11 anos e foi registrada pelo Guinness Book pela longevidade do elenco. Na televisão, Nanini ficou amplamente conhecido pelo papel de Lineu Silva em ‘A Grande Família’, série exibida entre 2001 e 2014.

SERVIÇO:

Espetáculo ‘Traidor’

Local: Theatro da Paz, localizado no bairro da Campina, em Belém;

Datas e horários: Sexta-feira (19), às 20h;

Sábado (20), às 17h e 20h;

Domingo (21), às 19h (sessão com intérprete de Libras);

Os ingressos estão disponíveis na plataforma Ticket Fácil.