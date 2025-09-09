'Cartola Vive' mostra a essência do samba no Theatro da Paz

Não dá para falar em samba, em música brasileira, sem citar o nome do carioca Angenor de Oliveira, mais conhecido como o Mestre Cartola. Esse sambista, compositor de mão cheia, nasceu no Rio de Janeiro em 11 de outubro de 1908 e faleceu em 30 de novembro de 1980, deixando uma legado de composições imortais. Todo o clima da vida pobre, dura, e da obra desse autor de "O Mundo é um Moinho", "Bate outra vez", "Acontece" e outras gemas, o público de Belém vai poder conferir no espetáculo "Cartola Vive - Um Tributo ao Mestre" que o ator Flávio Bauraqui apresentará no palco do Theatro da Paz, nesta quarta (10) e quinta-feira (11), às 20h. Trata-se de um mergulho na essência do samba, de uma forma surpreendente e capaz de apresentar o talento de Cartola para as novas gerações.

Cartola ganhou esse apelido quando trabalhava na construção civil. Para evitar que eventualmente caísse uma porção de cimento nos cabelos, ele passou a usar um chapéu-coco, que foi comparado pelos colegas a uma cartolinha. Assim, surgiu a alcunha Cartola. E quem gosta de samba, de poesia, de arte de primeira qualidade (feita por um cara que só tinha o curso primário), sabe muito bem o que significa Cartola no universo da cultura brasileira.

Com 44 anos de carreira artística, Flávio Bauraqui diz que se trata de um show em que ele (como cantor) canta Cartola, diferentemente de tudo o que fez quando interpretava o sambista. O espetáculo surgiu por iniciativa da produção, que o chamou para atuar. Entretanto, Bauraqui já tinha um projeto nesse sentido, o que acabou se concretizando. Sobre a escolha desse personagem, Flávio diz que "só essas letras incríveis já justificam". Ele conta que conheceu a família de Cartola. Bauraqui já havia interpretado o sambista em teatro por duas vezes, em show no Canecão (RJ) e no Centro Cultural Cartola, onde um senhor idoso olhou bem para Flávio caracterizado do sambista e disse: "Ai, Cartola, eu estava com uma saudade de você!".

Cartola era "um cara muito à frente do tempo dele", "um poeta, uma poesia cantada", como diz Flávio Bauraqui. E no show, há histórias ligadas a esse homenageado e à própria existência de Flávio, acerca dos bastidores do espetáculo e particularidades, como o anel de Cartola que Bauraqui usa ao longo da temporada. O público fica sabendo como se deu o primeiro encontro de Flávio com a vida e obra de Cartola, entre outras curiosidades, tudo sob o clima sonoro da obra do mestre do samba.

Esta vai ser a primeira apresentação de Flávio Bauraqui como cantor. Ele esteve como ator em Belém por ocasião das filmagens do filme "Perdidos na Amazônia". Os versos de Cartola, para Flávio, trazem "uma poesia tão simples e tão assertiva, ela vai como uma flexa dentro do seu coração, da sua emoção, da memória afetiva, enfim". E tem ainda os arranjos, com a música transportando o ouvinte de uma forma muito bela, como frisa Bauraqui. Tudo isso se traduz em um momento de beleza musical que revela a essência do samba, e Cartola soube como ninguém cantar a vida nesse gênero musical.

Serviço:

'Cartola Vive - Um Tributo ao Mestre'

Com Flávio Bauraqui, Dirceu Leite (flauta/sax)

e Flávio Mendes (violão/arranjos)

Data: 10 e 11 de setembro.

Horário: 20h

Local: Theatro da Paz.

Ingressos: vendas na bilheteria do teatro e no site da Ticket Fácil