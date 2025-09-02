Saiba como chegar de ônibus ao Theatro da Paz em Belém

O Theatro da Paz é um dos pontos turísticos mais conhecidos de Belém. Localizado no bairro da Campina, ele atrai moradores e turistas que buscam cultura, lazer e um mergulho na história da cidade. No local, é possível encontrar apresentações de óperas, concertos, peças teatrais, visitas guiadas, além de uma belíssima arquitetura neoclássica que remonta ao período áureo da borracha.

Onde fica o Theatro da Paz?

O Theatro da Paz está situado na Avenida Presidente Vargas, no bairro da Campina, em Belém. A região é bem movimentada e conta com opções de serviços, comércio e alimentação próximos, além de estar próxima da Praça da República, outro ponto tradicional da cidade.

O que tem por lá?

Entre os principais atrativos do local estão apresentações culturais, como espetáculos de música clássica, balés, óperas e peças teatrais, além de visitas guiadas que mostram a história e os detalhes arquitetônicos do teatro. É um espaço bastante visitado por turistas, estudantes, apreciadores de arte e famílias, principalmente aos finais de semana e durante eventos especiais, como o Festival de Ópera do Theatro da Paz.

Como chegar de ônibus ao Theatro da Paz

Para quem utiliza o transporte público, várias linhas de ônibus passam próximas ao Theatro da Paz. Abaixo, listamos algumas das principais:

[113] Cremação - Estrada Nova

[306] UFPA - Pedreira

[307] UFPA - Padre Eutíquio

[324] Canudos - Pres. Vargas

[417] UFPA / Alcindo Cacela - José Malcher

[422] Alcindo Cacela - Domingos Marreiros

[441] Ceasa - Felipe Patroni

[445] Pedreira - Lomas (Seletivo)

[636] Marex - Pres. Vargas

[663] Benguí - Felipe Patroni

[666] Canarinho - Pres. Vargas

[757A] Jardim Europa - Pres. Vargas

[757B] Jardim Europa - Ver-O-Peso

[758] Conj. Maguari - Ver-O-Peso (Via P.A. Cabral)

[785] Tenoné - Ver-O-Peso (Entroncamento / 5ª Linha / Laranjeiras)

[795] Cabanagem - Pres. Vargas

[862] Tapanã - Felipe Patroni

[869] Tapanã - Pres. Vargas

[871] Icoaraci - Ver-O-Peso

[889] Icoaraci - Centro (Via Centenário)

Paradas de ônibus perto do Theatro da Paz:

Assis De Vasconcelos com José Malcher | Igreja Batista, 2 min a pé

Theatro da Paz | Av. Pres. Vargas, 3 min a pé

Assis De Vasconcelos com Henrique Gurjão, 3 min a pé

Assis De Vasconcelos com Tiradentes, 4 min a pé

Pres. Vargas com Osvaldo Cruz, 5 min a pé

Gama Abreu com Arcipreste, 5 min a pé

É possível consultar rotas atualizadas também no Google Maps ou em apps como Moovit, que informam os horários e itinerários dos ônibus em tempo real.

Dica extra

Evite horários de pico, especialmente entre 6h30 e 8h30 e das 17h às 19h, quando o fluxo de passageiros nos coletivos costuma ser maior. Se for em grupo, organize um ponto de encontro com antecedência para facilitar o deslocamento.

