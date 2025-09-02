Saiba como chegar de ônibus ao Theatro da Paz em Belém
Descubra como ir de ônibus ao Theatro da Paz, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto
O Theatro da Paz é um dos pontos turísticos mais conhecidos de Belém. Localizado no bairro da Campina, ele atrai moradores e turistas que buscam cultura, lazer e um mergulho na história da cidade. No local, é possível encontrar apresentações de óperas, concertos, peças teatrais, visitas guiadas, além de uma belíssima arquitetura neoclássica que remonta ao período áureo da borracha.
Onde fica o Theatro da Paz?
O Theatro da Paz está situado na Avenida Presidente Vargas, no bairro da Campina, em Belém. A região é bem movimentada e conta com opções de serviços, comércio e alimentação próximos, além de estar próxima da Praça da República, outro ponto tradicional da cidade.
O que tem por lá?
Entre os principais atrativos do local estão apresentações culturais, como espetáculos de música clássica, balés, óperas e peças teatrais, além de visitas guiadas que mostram a história e os detalhes arquitetônicos do teatro. É um espaço bastante visitado por turistas, estudantes, apreciadores de arte e famílias, principalmente aos finais de semana e durante eventos especiais, como o Festival de Ópera do Theatro da Paz.
Como chegar de ônibus ao Theatro da Paz
Para quem utiliza o transporte público, várias linhas de ônibus passam próximas ao Theatro da Paz. Abaixo, listamos algumas das principais:
- [113] Cremação - Estrada Nova
- [306] UFPA - Pedreira
- [307] UFPA - Padre Eutíquio
- [324] Canudos - Pres. Vargas
- [417] UFPA / Alcindo Cacela - José Malcher
- [422] Alcindo Cacela - Domingos Marreiros
- [441] Ceasa - Felipe Patroni
- [445] Pedreira - Lomas (Seletivo)
- [636] Marex - Pres. Vargas
- [663] Benguí - Felipe Patroni
- [666] Canarinho - Pres. Vargas
- [757A] Jardim Europa - Pres. Vargas
- [757B] Jardim Europa - Ver-O-Peso
- [758] Conj. Maguari - Ver-O-Peso (Via P.A. Cabral)
- [785] Tenoné - Ver-O-Peso (Entroncamento / 5ª Linha / Laranjeiras)
- [795] Cabanagem - Pres. Vargas
- [862] Tapanã - Felipe Patroni
- [869] Tapanã - Pres. Vargas
- [871] Icoaraci - Ver-O-Peso
- [889] Icoaraci - Centro (Via Centenário)
Paradas de ônibus perto do Theatro da Paz:
- Assis De Vasconcelos com José Malcher | Igreja Batista, 2 min a pé
- Theatro da Paz | Av. Pres. Vargas, 3 min a pé
- Assis De Vasconcelos com Henrique Gurjão, 3 min a pé
- Assis De Vasconcelos com Tiradentes, 4 min a pé
- Pres. Vargas com Osvaldo Cruz, 5 min a pé
- Gama Abreu com Arcipreste, 5 min a pé
É possível consultar rotas atualizadas também no Google Maps ou em apps como Moovit, que informam os horários e itinerários dos ônibus em tempo real.
Dica extra
Evite horários de pico, especialmente entre 6h30 e 8h30 e das 17h às 19h, quando o fluxo de passageiros nos coletivos costuma ser maior. Se for em grupo, organize um ponto de encontro com antecedência para facilitar o deslocamento.
(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de Oliberal.com)
