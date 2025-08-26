'Toada da Despedida': Mestre Damasceno deixou música para ser cantada após sua morte
"Ele falou que não queria tristeza no velório dele. Queria alegria, que todo mundo cantasse essa música", afirma Guto Nunes, produtor do mestre
Um artista que celebrou a vida de forma total, em cada momento. Com a criatividade ativa, Mestre Damasceno encerrou sua trajetória. Em um áudio, divulgou para pessoas próximas, a “Toada da Despedida”, uma canção inédita, em que afirma: “Adeus, meu povo, que eu já vou me embora/ Já está na hora de eu me regressar”.
Segundo o produtor de Mestre Damasceno, Guto Nunes, que gravou o áudio, a gravação veio acompanhada de um pedido "Ele falou que não queria tristeza no velório dele. Queria alegria e que todo mundo cantasse essa música", conta Guto.
VEJA MAIS
Falecido nesta terça-feira (26), aos 71 anos de idade, Mestre Damasceno terá dois velórios: um em Belém e outro em Salvaterra, município que integra o Arquipélago do Marajó, onde ele nasceu. Na capital paraense, o velório começará a partir das 16h de hoje (26), no hall do Museu do Estado do Pará, na praça Dom Pedro II, s/n, no bairro histórico da Cidade Velha.
O velório em Salvaterra, no Marajó, norte do Estado do Pará, terá início a partir das 12h desta quarta-feira (27), na sede da Câmara Municipal, na rodovia PA-154, Terceira Rua.
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA