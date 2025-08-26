'Toada da Despedida': Mestre Damasceno deixou música para ser cantada após sua morte

Um artista que celebrou a vida de forma total, em cada momento. Com a criatividade ativa, Mestre Damasceno encerrou sua trajetória. Em um áudio, divulgou para pessoas próximas, a “Toada da Despedida”, uma canção inédita, em que afirma: “Adeus, meu povo, que eu já vou me embora/ Já está na hora de eu me regressar”.

Segundo o produtor de Mestre Damasceno, Guto Nunes, que gravou o áudio, a gravação veio acompanhada de um pedido "Ele falou que não queria tristeza no velório dele. Queria alegria e que todo mundo cantasse essa música", conta Guto.

Falecido nesta terça-feira (26), aos 71 anos de idade, Mestre Damasceno terá dois velórios: um em Belém e outro em Salvaterra, município que integra o Arquipélago do Marajó, onde ele nasceu. Na capital paraense, o velório começará a partir das 16h de hoje (26), no hall do Museu do Estado do Pará, na praça Dom Pedro II, s/n, no bairro histórico da Cidade Velha.

O velório em Salvaterra, no Marajó, norte do Estado do Pará, terá início a partir das 12h desta quarta-feira (27), na sede da Câmara Municipal, na rodovia PA-154, Terceira Rua.