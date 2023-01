Tem Tela Quente hoje? Veja se vai ter filme passando na TV Globo nesta segunda-feira (09/01)

Nesta segunda-feira (09/01), a TV Globo não exibirá a Tela Quente. A transmissão de filmes será substituída pela exibição do "Cinema 23", que apresentará o longa "Meu Amigo Enzo". A emissora exibirá o filme logo após a novela "Travessia", às 22h25. Confira a sinopse:

Qual é a sinopse do filme "Meu Amigo Enzo"?

O piloto Denny resolve adotar o filhote de cachorro Enzo, que logo se torna seu parceiro inseparável. Após anos vivenciando as fases da vida de Denny, o animal vivencia um novo capítulo emocionante na vida do piloto: sua relação com a namorada Eve.

Veja o trailer

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)