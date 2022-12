Tela Quente: veja qual filme vai passar na Globo hoje, segunda-feira, 12 de dezembro (12/12)

A TV Globo exibe na Tela Quente de hoje, segunda-feira (12/12), às 22h25, o filme de aventura “Aquaman” (2018), dirigido por James Wan e estrelado por Jason Momoa, Amber Heard, Dolph Lundgren, Nicole Kidman, Patrick Wilson, Willem Dafoe e Yahya Abdul-Mateen II. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme "Aquaman"?

Aquaman é um herói meio-humano e meio-atlante, filho da Rainha Atlanna com o humano, que cresceu dividido entre terra e mar. Quando o ganancioso rei Orm, que comanda atlanta, planeja conquistar todos reinos do oceano e o planeta terra, o herói decide agir para proteger as pessoas que ama.

Veja o trailer

Confira curiosidades do filme "Aquaman"

- O filme de aventura é baseado na HQ Geoff Johns, lançada no ano de 2011;

- O longa é dirigido pelo mesmo cineasta das famosas franquias "Jogos Mortais" e "Invocação do Mal".

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)