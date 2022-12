Tela Quente: veja qual filme vai passar na Globo hoje, segunda-feira, 19 de dezembro (19/12)

A TV Globo exibe na Tela Quente de hoje, segunda-feira (19/12), às 22h25, o filme musical “Yesterday- A Trilha Do Sucesso” (2019), dirigido por Danny Boyle e estrelado por Lily James, Kate Mckinnon, Ed Sheeran, Himesh Patel e Alexander Arnold. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme "Yesterday- A Trilha Do Sucesso"?

Um acidente transforma a realidade em que o jovem Jack Malik vive. Aos poucos, ele percebe que ninguém ao seu redor conhece a famosa banda de rock The Beatles, grandes ídolos de Malik. Com as músicas de sucesso do seu grupo favorito desconhecidas pelas pessoas, o músico finge ser o compositor e se torna um fenômeno mundial.

Veja o trailer

