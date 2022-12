Inspirado no espetáculo 'Acqua', confira 5 dicas de filmes com temática futurista e de preservação

Hoje, 11, é o último dia de apresentação do espetáculo "Acqua", que mistura o cenário futurista, sustentabilidade e a Língua Brasileira de Sinais (Libras), em sessões às 17h e 20h no Theatro da Paz. Inspirado na produção do Centro Ana Unger que a equipe de Redação Integrada de O Liberal elencou 5 filmes e séries com temática futurista e mensagem sobre a preservação do planeta e suas consequências.

Ana Unger, diretora e coreógrafa do espetáculo, diz que é uma temática necessária e atual e que o papel da dança também é fazer com que o público reflita sobre o contexto inserido. "A mensagem do espetáculo é muito forte, cada vez mais atual. O espetáculo desta versão me emociona ainda mais, pois ainda precisamos evoluir muito para aprendermos a utilizar os recursos da natureza, evitando a poluição de rios e mares e o descarte correto do lixo tecnológico. Nós podemos e precisamos transformar o futuro", declarou.

Tiago Assis, 22 anos, é bailarino e professor do Centro de dança Ana Unger e interpreta o cientista Gabriel. Ele revela que o trabalho coreográfico está sendo montado desde agosto e foi se intensificando para mostrar o resultado no palco.

"O meu personagem é um rapaz chamado Gabriel, que vive em um planeta em que tudo está da pior forma. A poluição aumentando, rios contaminados, mudanças climáticas causadas pelo homem. A preparação para esse personagem é uma coisa muito dura, porque você tem que mergulhar dentro de um universo não muito longe do nosso, e ver como nosso planeta está e tentar buscar de alguma forma uma maneira de ajudar", comentou.

O bailarino convida o público a conhecer a história do personagem que tem a missão de buscar ajuda no planeta em que seu amigo 'Borg' mostrou, o "Acqua" e voltar ao seu planeta com a responsabilidade de passar a mensagem. " Fazer com que todos se conscientizem, e que ajudem a melhorar e fazer um futuro melhor. O público pode esperar não só um espetáculo incrível, mas também uma mensagem muito importante sobre o que podemos fazer pelo nosso planeta", arguiu.

Rayla Kato, 24 anos, além de bailarina é cirurgiã dentista. Ela conta os desafios de interpretar a personagem "Kineret". "Um espírito livre e puro que rege o planeta Acqua. Foram muitos meses de ensaio, preparo físico, estudo sobre a personagem, além de aulas de libras e auxílio de um diretor teatral", disse.

"O público pode ir com a certeza de presenciar um espetáculo com muitos ensinamentos, além de um elenco lindo, danças divertidas, até mesmo um toque de drama, afinal a mensagem que ele passa é muito séria. Fala sobre a poluição ambiental, lixo tecnológico, desperdício e como é imprescindível que tomemos consciência dessas questões, para agirmos o quanto antes", finalizou.

Inspirado na mensagem do espetáculo, confira 5 Dicas de filmes de ficção científica com a temática

1. Wall-E (2008)

Wall-E animação de 2008. (Reprodução / Divulgação)

Wall-E é uma animação estadunidense lançada em 2008 no Brasil, disponível nas plataformas da Globoplay e Telecineplay. Aborda a realidade da Terra em um futuro distante após o lixo e a poluição atmosférica desequilibrar o planeta. Os humanos moram em uma nave gigante, enquanto o único habitante do planeta é um robô que tenta salvar o planeta em uma aventura espacial. Confira o trailer:



2. O Lorax: em Busca da Trúfula Perdida (2012)

O Lorax: em Busca da Trúfula Perdida, animação de 2012. (Reprodução / Divulgação)

O "Lorax" é uma animação de 2012, disponível nas plataformas Netflix, na Amazon Prime Video e no Telecineplay. A produção estadunidense conta a história de um garoto que vive em uma cidade de plástico, onde até as árvores são plásticas e é proibido atravessar uma fronteira. A aventura se dá em busca da última semente de árvore que existe. Confira o trailer:





3. Avatar (2009)

Avatar é uma animação clássica de 2009. (Reprodução / Divulgação)

Avatar é uma animação clássica de 2009, disponível na Disney+ e que em 2022 tem a continuação, com o filme Avatar: o caminho das águas, que será lançado dia 15 de dezembro nos cinemas. No primeiro filme os Na'vi, criaturas altamente evoluídas vivem no planeta alienígena Pandora, que é exuberante, mas tóxico para os humanos, por isso criam "avatares" para serem controlados pela mente humana. Na continuação do filme (olha o spolier), após Jake Sully e Ney'tiri formarem uma família e fazerem de tudo para ficarem juntos, uma antiga ameaça ressurge e uma guerra contra os humanos pode acontecer. Confira o trailer:





4. O mar de tranquilidade (2021)

O mar de tranquilidade é um série sul-coreana de 2021. (Reprodução / Divulgação)

O mar de tranquilidade é um série sul-coreana de 2021, produção original Netflix com os atores Gong Yoo (Round 6) e Bae Doona (Sense8) e aborda uma missão espacial, onde a cientista e um soldado espacial viajam para a lua para recuperar uma amostra misteriosa em uma base onde aconteceu uma morte misteriosa, inclusive, da irmã dela. Confira o trailer:





5. A.I. Inteligência Artificial (2001)

A.I. Inteligência Artificial filme de 2001. (Reprodução / Divulgação)

A.I é um filme norte-americano disponível na Apple TV e na Netflix para alguns países apenas, mas não no Brasil. As críticas apontam, que este filme de 2001 revolucionou a ficção científica. Ele se passa em 2.141, com um cenário pós apocalíptico, onde a terra teve boa parte inundada devido ao efeito estufa. Para controlar o desastre ambiental criam a inteligência artificial, onde o garoto David Swinton embarca em uma jornada emocional. Confira o trailer: